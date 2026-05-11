Una carambola entre un camión de transporte público y dos camionetas particulares provocó afectaciones viales y dejó varias personas policontundidas sobre la Calzada General Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes a la altura de la colonia Juan Escutia, entre las calles Miguel Lira y Ortega, cerca de la estación Metro Guelatao.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de carga de tres y media toneladas impactó por la parte trasera a un camión de transporte público color verde y posteriormente una camioneta particular negra también se vio involucrada en la colisión.

Tras el percance, el conductor de la camioneta de carga escapó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El choque provocó el cierre parcial de dos carriles de la vialidad, lo que generó complicaciones para automovilistas que circulaban por la zona oriente de la capital.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal de Tránsito, paramédicos del CRUM, Protección Civil de Iztapalapa y vulcanos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Paramédicos brindaron atención médica a varias personas lesionadas, entre ellas un hombre de 21 años, otro de 43, una mujer de 33 años, una adolescente de 13 y dos mujeres de 56 años, además de otras tres personas que no proporcionaron su edad.

Todos fueron diagnosticados como policontundidos y, de acuerdo con los servicios de emergencia, ninguno requirió traslado hospitalario.

Una grúa de la SSC realizó maniobras para retirar y orillar las unidades involucradas, lo que permitió restablecer parcialmente la circulación vehicular.

Las labores de atención y retiro de unidades continuaron durante varios minutos en la zona.

Semovi confirma 9 lesionados

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) precisó que nueve personas resultaron lesionadas tras un choque entre dos automóviles y una unidad de transporte público, sobre calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Miguel Lira Ortega, en la colonia Juan Escutia.

La dependencia detalló que al lugar acudieron servicios de emergencia para brindar atención a las personas afectadas, pero ninguna requirió traslado hospitalario.

Los conductores de los vehículos involucrados, así como de la unidad de transporte público fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

La Semovi brindará el acompañamiento necesario a las personas que resultaron afectadas en este hecho.

MF