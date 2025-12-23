Catedral CDMX: horarios para las misas del 24 y 25 de diciembre

La Iglesia Católica se prepara para la Navidad, una de las mayores solemnidades del año litúrgico, y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México invitó a sus feligreses a acudir a las misas del 24 de diciembre, correspondientes a la Vigilia de Navidad, así como a las celebraciones del día 25, solemnidad de la Natividad del Señor.

Aunque superada en importancia litúrgica y teológica por la Pascua, la solemnidad de la Navidad es quizá más reconocida por motivos culturales, sociales e incluso comerciales. Esta celebración atrae a millones de fieles a los templos e implica la realización de tres misas distintas:

La Misa de la Vigilia, también conocida como Misa de Gallo, se celebra por la tarde o noche del 24 de diciembre. En ella se proclama el anuncio del ángel a los pastores y la adoración del Niño Jesús, según el Evangelio de san Lucas (Lucas 2, 1-14).

La Misa de Aurora, que se realiza al amanecer del 25 de diciembre, se centra en el pasaje de los pastores que encuentran al Niño Dios (Lucas 2, 15-20).

La Misa de Navidad, celebrada durante el día 25 de diciembre, incluye la proclamación del prólogo del Evangelio según san Juan (Juan 1, 1-18), conocido por la frase «el Verbo se hizo carne», texto que reflexiona sobre la naturaleza divina de Jesús.

Todas ellas ofrecen distintas perspectivas sobre el nacimiento de Jesús y el misterio de Dios hecho hombre.

Es importante señalar que la misa de precepto, es decir, la obligatoria para los fieles, es únicamente la correspondiente al día de Navidad, mientras que la asistencia a las dos primeras celebraciones queda a la elección de fieles y sacerdotes.

Nacimiento Monumental al Zócalo. SUN/L. Camacho

Horarios de misas de Navidad en la Catedral de la Ciudad de México

Miércoles 24 de diciembre:

09:30 horas

12:00 horas

13:00 horas

18:00 horas

20:00 horas

22:00 horas

Jueves 25 de diciembre:

09:30 horas

10:30 horas

12:00 horas

13:30 horas

16:00 horas

17:00 horas

«La Navidad nos recuerda que Dios camina con su pueblo, que la luz vence a la oscuridad y que el amor se hace cercano en el pesebre», apunta la Catedral en su invitación a las misas.