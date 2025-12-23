Catedral CDMX: horarios para las misas del 24 y 25 de diciembre

La Iglesia Católica se prepara para la Navidad, una de las mayores solemnidades del año litúrgico, y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México invitó a sus feligreses a acudir a las misas del 24 de diciembre, correspondientes a la Vigilia de Navidad, así como a las celebraciones del día 25, solemnidad de la Natividad del Señor.Aunque superada en importancia litúrgica y teológica por la Pascua, la solemnidad de la Navidad es quizá más reconocida por motivos culturales, sociales e incluso comerciales. Esta celebración atrae a millones de fieles a los templos e implica la realización de tres misas distintas:Todas ellas ofrecen distintas perspectivas sobre el nacimiento de Jesús y el misterio de Dios hecho hombre.Es importante señalar que la misa de precepto, es decir, la obligatoria para los fieles, es únicamente la correspondiente al día de Navidad, mientras que la asistencia a las dos primeras celebraciones queda a la elección de fieles y sacerdotes.Miércoles 24 de diciembre:Jueves 25 de diciembre:«La Navidad nos recuerda que Dios camina con su pueblo, que la luz vence a la oscuridad y que el amor se hace cercano en el pesebre», apunta la Catedral en su invitación a las misas.