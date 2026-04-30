El pasado 15 de abril, en la colonia Polanco, se registró el feminicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores. El crimen no solo generó indignación por su gravedad, sino porque fue captado por una cámara de seguridad.

La presunta responsable, Erika María “N”, de 63 años, habría huido tras el ataque, lo que llevó a las autoridades a considerarla prófuga de la justicia.

Luego de varios días de búsqueda, Erika “N” fue detenida en Venezuela gracias a que se emitiera una ficha roja de búsqueda por la INTERPOL. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de la mujer acusada de feminicidio.

La intervención de autoridades nacionales e internacionales

La detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades venezolanas, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio. Los hechos han sido reconstruidos a partir de declaraciones, evidencia en video y diligencias oficiales. Estos son los momentos clave:

15 de abril: ocurre el feminicidio en Polanco; el ataque queda grabado

Posterior al crimen: Erika María “N” huye y es considerada prófuga

Días después: se inicia formalmente la investigación tras la denuncia

26 de abril: la madre de la víctima participa en una marcha en Ensenada

Investigación en curso: se identifica al taxista que trasladó a la sospechosa

Detienen en Venezuela a Erika “N”

El video del ataque y la reacción pública

Uno de los elementos más impactantes del caso es que el feminicidio quedó registrado en imágenes. Este hecho provocó una fuerte reacción social y mediática. El material ha sido clave para las autoridades, ya que forma parte de las pruebas dentro de la investigación. Además, ha incrementado la presión para que el caso no quede impune.

El testimonio clave de la madre de la víctima

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, ha tenido un papel activo en la exigencia de justicia. Participó en una manifestación el 26 de abril en Ensenada. En declaraciones a Univision, relató cómo se enteró del crimen y lo que le habría dicho el esposo de su hija. Según su testimonio, él le explicó que su madre (Erika María “N”) fue quien disparó. La madre de la víctima también ha señalado que no mantiene conflictos con su yerno y que ambos buscan justicia.

Si un juez declara culpable a Erika María “N”, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión. Esto se establece en el Artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México, que tipifica el delito de feminicidio y contempla sanciones severas.

FACEBOOK/El Mañana de Nuevo Laredo

Un caso que mantiene la presión social

El feminicidio de Carolina Flores no solo es un caso judicial, también se ha convertido en un símbolo de exigencia de justicia. La participación de la familia y la difusión del caso mantienen la atención pública.

La intervención internacional marca un punto clave en la investigación.

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