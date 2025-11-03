El pasado 1 de noviembre, Carlos Manzo, el alcalde independiente de Uruapan, Michoacán , fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas celebrado en aquella localidad. Tras este atentado, cientos de personas se manifestaron el 2 de noviembre en el municipio mencionado, acción que la Presidenta Claudia Sheinbaum legitimó este lunes durante "La Mañanera", aunque también condenó las acciones violentas de un grupo de personas que tomaron el palacio municipal de Morelia.

El pasado domingo, 800 ciudadanos de la capital de Michoacán salieron del jardín Morelos hasta el palacio de gobierno para expresar su condena ante el homicidio del edil, en punto de las 16:00 horas.

Durante su recorrido se escuchaban gritos de " justicia para Manzo " y en sus carteles se leían frases como " silenciaron su voz, pero no su mensaje ". Ya en el palacio de gobierno, los manifestantes entonaron el himno nacional y posteriormente un grupo derribó la puerta principal del recinto, al cuan ingresó un grupo de personas.

Durante su irrupción en el edificio de gobierno lanzaron bombas molotov, quemaron objetos, rompieron puertas y ventanas y realizaron destrozos.

Además, algunas personas subieron al balcón principal del edificio e hicieron resonar varias veces la campana, mientras decenas de manifestantes gritaban " justicia, justicia " y " fuimos todos ".

Al lugar llegaron elementos del equipo antimotines para detener a los manifestantes, a quienes lanzaron gas lacrimógeno. La protesta derivó en hechos violentos con 7 detenidos.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor , informó que el palacio de gobierno fue resguardado por elementos de seguridad estatal y señaló que " ya se tienen ubicados a los personajes que incitaron a los actos vandálicos, mismos contra los que se procederá conforme a la ley ".

La reacción de Sheinbaum ante la protesta

Esta mañana, desde Palacio Nacional, la Presidenta de México legitimó la indignación y el dolor de las y los ciudadanos que se manifestaron en el estado de Michoacán, específicamente, a quienes se manifestaron en Uruapan por la pérdida de su presidente marchando con pancartas que exigían justicia y el esclarecimiento de los hechos; sin embargo, condenó las acciones violentas del grupo de personas que tomó las instalaciones del palacio municipal de Morelia.

" El dolor, la indignación del pueblo de Uruapan, por su alcalde, es natural y, además, era un hombre muy querido por su comunidad. [...] hay que ser sensibles a ello ".

La Mandataria señaló, además, que hubo dos manifestaciones en Michoacán relacionadas con el magnicidio de Carlos Manzo: la primera fue pacífica, que fue precisamente la que legitimó esta mañana del 3 de noviembre desde Palacio Nacional, y otra que fue la que se realizó en Morelia por parte de un grupo que tomó palacio de gobierno con violencia.

" Allí se está haciendo la investigación por parte de la Fiscalía y el gobierno del estado. [...] Yo no diría que esa es parte de la manifestación que hubo, que tienen todo el derecho a manifestarse y de expresar lo que sienten y sus ideas, pero distinto es cuando hay una provocación y también hay que señalarlo ", denunció.

Sheinbaum también mencionó durante la conferencia matutina que el Gabinete de Seguridad seguirá trabajando para reforzar y fortalecer la estrategia nacional de seguridad y, sentenció, que durante su Administración no se regresará a la guerra contra el narco.

