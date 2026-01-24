La fruta que parece tuna y que da mejor sabor al mole de olla

Se parece a la tuna, pero no lo es. Con un origen que se remonta a la época prehispánica, la receta del mole de olla sigue siendo una tradición que se mantiene viva en el país, ofreciendo un sabor profundo, reconfortante y lleno de aroma. No obstante, este sabor inigualable se debe, en gran medida, a la incorporación de una fruta muy apreciada en diversas regiones de nuestra nación.

¿Qué ingredientes lleva el mole de olla y cuál es esa fruta?

Siendo protagonista en muchos hogares y cocinas alrededor, el mole de olla se caracteriza por tener una consistencia caldosa y ligeramente picante, esto debido a los ingredientes que se suelen usar en su preparación.

De acuerdo con el blog de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, este platillo surgió durante la conquista, al mezclar los pucheros europeos (que destacaban por ingredientes como garbanzos, hortalizas y trozos de carnero) con los recursos provenientes de las milpas de los pueblos originarios.

Actualmente, sus ingredientes pueden variar en la región donde se prepara. Por ejemplo, en Hidalgo destaca el uso de chile guajillo, cebolla, ajo, masa para espesar, hojas de xocoyol y comino.

Mientras que, en Guanajuato, Tlaxcala y Morelos, para el mole de olla se utilizan hierbas del monte, epazote e incluso diferentes tipos de carne, entre ellas, la de conejo, cecina o cerdo.

Si bien el portal El Poder del Consumidor señala que las verduras que lo acompañan generalmente son elote, chayote, calabaza, papa y ejotes, en otros lugares se le agrega una fruta que le da un toque especial al platillo: el xoconostle.

¿Qué es el xoconostle?

Originario del continente americano, pero popularizado en otros países del mundo como España, donde se le llama "duraznillo", "higo chumbo", "higuera del moro", "cacto pinelo" o "higuera tuna", el xoconostle es una baya grande de sabor agrio

Similar a las tunas, su nombre proveniente del náhuatl "xonoc" que hace referencia tanto a la fruta como a su carácter ácido. Además, pertenece a la familia de las cactáceas y su consumo es especialmente popular en los estados de Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.

A lo largo de los años, esta fruta se ha integrado a numerosos platillos; sus usos van desde comerlo crudo o picado junto con jitomate, hasta incorporado en salsas o acompañado con frijoles de olla.

Por otra parte, en Guanajuato y Querétaro se añade a salsas y caldos junto con verduras, tal como ocurre en la receta del mole de olla.

Según el diccionario Larousse Cocina, esto se debe a que proporciona un sabor fresco y ligeramente ácido que equilibra la grasa de las carnes, realza el picor del chile y aporta un toque cítrico que vuelve el caldo más ligero y aromático.

Dependiendo de la variedad, puede realzar el sabor de los platillos:

Blanco: de acidez suave y pulpa carnosa, ideal para caldos y guisos.

de acidez suave y pulpa carnosa, ideal para caldos y guisos. Rojo: más intenso y ligeramente dulce, utilizado en salsas y moles.

más intenso y ligeramente dulce, utilizado en salsas y moles. Verde: de sabor más ácido y refrescante, común en preparaciones crudas.

de sabor más ácido y refrescante, común en preparaciones crudas. Amarillo: equilibrado entre dulzor y acidez, perfecto para bebidas y conservas.

equilibrado entre dulzor y acidez, perfecto para bebidas y conservas. Rosa y morado: aromático y de notas frutales, apreciado en la cocina tradicional.

aromático y de notas frutales, apreciado en la cocina tradicional. Anaranjado: de sabor delicado, usado para acompañar carnes.

Con una gran versatilidad que va desde platillos hasta postres, el xoconostle es un ingrediente clave a la hora de cocinar.

Integrarlo en las recetas como el mole de olla no solo permite disfrutar su sabor, sino también acceder a nutrientes como fibra, vitamina C, antioxidantes, fósforo, hierro, calcio y magnesio.

