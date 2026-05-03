Al menos ocho vagones de un tren de carga se descarrilaron la mañana de este día en una zona densamente poblada del municipio de Córdoba, en la región montañosa central de Veracruz.

El accidente ocurrió en la colonia Santa Isabel, sin que se reportaran personas lesionadas, aunque sí provocó preocupación entre los habitantes.

Daños materiales y afectaciones en la zona

Los vagones, que transportaban sorgo y cemento, se salieron de las vías en los límites entre Córdoba y Fortín, lo que generó alarma entre decenas de colonos.

Parte de la carga quedó esparcida en el área, cubriendo el suelo y levantando polvo que se dispersó en los alrededores. Protección Civil municipal informó que hubo daños menores en viviendas cercanas, principalmente en bardas y techos.

Autoridades investigan causas del accidente

Elementos de seguridad y personal de la empresa ferroviaria acordonaron la zona y comenzaron las labores para retirar los vagones, además de revisar las condiciones de la vía.

De manera paralela, corporaciones policiales implementaron acciones de resguardo para proteger a la población, mientras que autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento.

EE