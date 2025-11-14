Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 14 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México , perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México

Autopista Isla-Acayucan, kilómetro 127, en dirección a Acayucan. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista Isla-Acayucan, kilómetro 173, en dirección a Acayucan . Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tractocamión con falla mecánica). Maneja con precaución.

. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tractocamión con falla mecánica). Maneja con precaución. Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán . Registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes.

. Registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Libramiento Noreste de Querétaro, km 7, Plaza de Cobro Chichimequillas . Registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes.

. Registra en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Autopista Puebla-Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc . Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes.

Por último, Capufe reportó de nueva cuenta la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la Carretera Guamúchil–Guasave, al poniente de Sinaloa. No hay cierre a la circulación. Maneja con precaución.

Del mismo modo, continúa la presencia de manifestantes en ambos sentidos de las siguientes plazas de cobro, sin afectación a los carriles de circulación:

Autopista Barranca Larga - Ventanilla . Plaza de Cobro Ventanilla.

. Plaza de Cobro Ventanilla. Autopista Tehuacán - Oaxaca . Plazas de Cobro Huitzo y Suchixtlahuaca.

. Plazas de Cobro Huitzo y Suchixtlahuaca. Autopista México-Puebla . Plaza de Cobro San Marcos.

Posible bloqueo de carreteras anunciado por campesinos y transportistas

El pasado martes 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, se manifestaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua , denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre .

Movilizaciones de la CNTE

Estos 13 y 14 de noviembre, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizarán en CDMX, frente a Palacio Nacional.

Las protestas tendrán como eje la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017 , así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas administraciones anteriores.

También demandarán la reinstalación de la mesa nacional de trabajo con el gobierno federal y la reactivación de las mesas resolutivas estatales suspendidas desde meses atrás.

