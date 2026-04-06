La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga llamó a sus asociados a estar atentos al paro nacional y bloqueos carreteros desde hoy, principalmente hacia la capital, con afectaciones en Occidente, Bajío, Noreste y Norte. La duración es indefinida y advierten posibles impactos en cruces fronterizos y aduanas.

En una circular a sus afiliados, la Cámara señaló que la movilización incluirá transportistas y campesinos, afectando la movilidad y la logística nacional como presión a autoridades federales y estatales.

La semana pasada, la Asociación Nacional de Transportistas confirmó un paro carretero junto con campesinos. Su presidente, David Estévez Gamboa, señaló que la protesta responde a la falta de avances en temas clave: inseguridad vial, extorsiones, alza del diésel y escaso apoyo al campo.

“Los campesinos, los agricultores y los transportistas de este país estamos convocando a un paro nacional. Para que vean que no somos tan inconscientes, pues que pase la famosa Semana Santa… que todo el mundo salga a pasear, a vacacionar, pero el 6 de abril vamos a parar… tenemos la necesidad de volvernos a manifestar”.

Destaca que la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga han informado que no participarán, pero no descartan que sus agremiados lo hagan de manera individual.

Anoche, la Secretaría de Gobernación informó que la Presidenta ha encabezado reuniones con productores y, de noviembre a la fecha, se han destinado tres mil 412 millones de pesos para compensar los precios de los granos, en beneficio de 40 mil 910 personas. “A nadie se le ha negado el apoyo”.

Sobre los transportistas, indicó que la mayoría ha decidido no movilizarse, ya que la Guardia Nacional atiende las demandas de seguridad y han mejorado los trámites.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales y organismos del autotransporte -ANPACT, ANTP, Canacar y Canapat- llamaron a privilegiar el diálogo y garantizar la continuidad de las actividades productivas, reafirmando su compromiso con la certidumbre, la productividad y el crecimiento económico del país.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

CT