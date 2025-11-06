Este jueves 6 de noviembre, durante " La Mañanera ", Citlalli Hernández Mora, la titular de la Secretaría de las Mujeres , presentó el Plan integran contra el abuso sexual , junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum . Durante esta intervención, la funcionaria compartió en qué estados ya se tiene tipificado el abuso sexual como delito penal y en cuáles otros quedan asuntos pendientes por trabajar.

Hernández Mora, al inicio de su intervención, hizo un llamado hacia los hombres para que se den la oportunidad de pensar " todas esas conductas, actitudes, todas esas acciones que se han normalizado con el tiempo y que, en realidad, son parte de estas expresiones machistas o que incomodan a una mujer. "

El objetivo del Plan integran contra el abuso sexual, según lo presentó Hernández Mora, es fortalecer la respuesta institucional y social frente este delito, garantizando el acceso a la justicia y promoviendo un cambio cultural que erradique esas violencias.

El Plan busca la homologación del tipo penal para el abuso sexual como delito grave en todo el país. Citlalli Hernández dijo que se normalizarán los criterios de tipo penal y sus sanciones.

" La Presidenta nos ha solicitado buscar la forma en la que las denuncias sean mucho más ágiles, que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida ."

Según la información presentada por la titular de la Secretaría de las Mujeres, el Código Penal Federal contempla el delito de abuso sexual en su artículo 260, con una penalidad de seis a 10 años de prisión y hasta 200 días multa.

Consideraciones para determinar el abuso sexual y sus agraviantes, según el Código Penal Federal. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Durante su intervención, la funcionaria compartió los datos del diagnóstico sobre la tipificación del delito de abuso sexual en los 32 estados de México . Dijo que, por instrucciones de la Presidenta, se ubicó cómo está tipificado este delito en los códigos penales de cada entidad federativa, o si, cuando menos, existe.

Según los resultados, en 19 entidades de México existen amplios criterios para fortalecer la sanción contra este delito con diversas agravantes; en nueve estados, si bien se tipifica como delito el abuso sexual, no necesariamente se considera como delito penal; en los cuatro estados restantes, " no se deja claro qué es el abuso sexual ".

Estados que contemplan elementos de avance en los criterios y agravantes en su tipificación :

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Oaxaca

Yucatán

No se contemplan las suficientes agravantes a pesar de que es un delito tipificado:

Tamaulipas

Zacatecas

Jalisco

Veracruz

Puebla

Morelos

Campeche

Tabasco

Chiapas

No se conceptualiza bajo la denominación de abuso sexual:

Sonora

Aguascalientes

Guanajuato

Quintana Roo

Citlalli Hernández se comprometió a presentar avances en la homologación de la tipificación del delito de abuso sexual el próximo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

