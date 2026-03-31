A partir del 1 de abril, las familias beneficiarias de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina comenzarán a recibir los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril, como parte de los apoyos impulsados por el Gobierno de México para fortalecer la permanencia escolar.

Este programa social, creado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, está dirigido a estudiantes de educación básica, con énfasis en quienes cursan secundaria en planteles públicos . El objetivo es garantizar que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios mediante apoyos económicos directos, sin intermediarios.

De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina

En el caso de secundaria, la beca otorga un monto de mil 900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel educativo. Los depósitos se realizan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que se recomienda a las familias mantenerse atentas a las fechas asignadas.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para abril se llevará a cabo de manera escalonada, del miércoles 1 al jueves 16, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido del beneficiario. La distribución quedó establecida de la siguiente manera:

LETRA DÍA A y B Miércoles 1 de abril C Lunes 6 de abril D, E y F Martes 7 de abril G Miércoles 8 de abril H, I, J, K y L Jueves 9 de abril M Viernes 10 de abril N, Ñ, O, P y Q Lunes 13 de abril R Martes 14 de abril S Miércoles 15 de abril T, U, V, W, X, Y y Z Jueves 16 de abril

Qué es la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina es universal para estudiantes de secundaria en escuelas públicas, pero también contempla a familias de escasos recursos con hijas o hijos en preescolar y primaria que ya recibían este apoyo en años anteriores.

Como parte de su expansión, el programa incluirá este año un apoyo universal para primaria, que consistirá en un pago único anual de dos mil 500 pesos. Este recurso estará destinado a la compra de útiles y uniformes escolares y se entregará antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca reforzar el acceso a la educación y reducir la deserción escolar, brindando respaldo económico directo a las familias que más lo necesitan.

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