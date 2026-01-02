Banco del Bienestar: Los nuevos beneficios que tiene la app con su actualización

La plataforma digital del Banco del Bienestar se encamina a una transformación relevante que ampliará de forma considerable sus funciones. De acuerdo con autoridades de la institución, durante el primer trimestre de 2026 la aplicación incorporará opciones de transferencias electrónicas y pagos digitales, lo que permitirá a los usuarios realizar operaciones financieras directamente desde su teléfono móvil.

Víctor Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del Bienestar, explicó que esta actualización se implementará “hacia marzo o abril” de éste año. Con ello, la app dejará de ser solo un medio para consultar saldos y movimientos, para convertirse en una herramienta integral de servicios financieros, con un enfoque en fortalecer la inclusión bancaria en México.

Los nuevos servicios de la plataforma móvil

ESPECIAL/PLAYSTORE

Hasta ahora, la Tarjeta del Bienestar facilita retiros de efectivo y pagos en comercios con terminal bancaria. Sin embargo, con la nueva versión de la aplicación, los usuarios podrán acceder a funcionalidades adicionales, entre ellas:

Transferencias de dinero: Envío y recepción de recursos mediante SPEI hacia cuentas de otros bancos, sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

Pago de servicios: Liquidación de recibos como luz, agua o telefonía desde la app.

Pagos digitales: Uso del sistema CoDi para pagar en comercios mediante códigos QR, sin efectivo ni tarjeta física.

Envíos con Dimo: Transferencias entre personas utilizando únicamente el número de teléfono celular.

Esta actualización representa un movimiento estratégico para la institución. Actualmente, la aplicación suma alrededor de 25 millones de descargas y se prevé que en 2026 se integren cerca de 11 millones de usuarios adicionales. La incorporación de beneficiarios de programas sociales, como pensiones y apoyos dirigidos a mujeres, ha permitido que sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero accedan a servicios digitales.

Lamoyi Bocanegra señaló que el objetivo principal es simplificar las operaciones diarias de los usuarios y brindarles mayor seguridad y control sobre sus recursos. “El próximo año (2026) tendremos la posibilidad de hacer transferencias y tener Dimos y CoDi en la aplicación”, afirmó, subrayando el alcance de esta modernización para el Banco del Bienestar.