Banco del Bienestar: Los nuevos beneficios que tiene la app con su actualización

La plataforma digital del Banco del Bienestar se encamina a una transformación relevante que ampliará de forma considerable sus funciones. De acuerdo con autoridades de la institución, durante el primer trimestre de 2026 la aplicación incorporará opciones de transferencias electrónicas y pagos digitales, lo que permitirá a los usuarios realizar operaciones financieras directamente desde su teléfono móvil.Víctor Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del Bienestar, explicó que esta actualización se implementará “hacia marzo o abril” de éste año. Con ello, la app dejará de ser solo un medio para consultar saldos y movimientos, para convertirse en una herramienta integral de servicios financieros, con un enfoque en fortalecer la inclusión bancaria en México.Hasta ahora, la Tarjeta del Bienestar facilita retiros de efectivo y pagos en comercios con terminal bancaria. Sin embargo, con la nueva versión de la aplicación, los usuarios podrán acceder a funcionalidades adicionales, entre ellas:Esta actualización representa un movimiento estratégico para la institución. Actualmente, la aplicación suma alrededor de 25 millones de descargas y se prevé que en 2026 se integren cerca de 11 millones de usuarios adicionales. La incorporación de beneficiarios de programas sociales, como pensiones y apoyos dirigidos a mujeres, ha permitido que sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero accedan a servicios digitales.Lamoyi Bocanegra señaló que el objetivo principal es simplificar las operaciones diarias de los usuarios y brindarles mayor seguridad y control sobre sus recursos. “El próximo año (2026) tendremos la posibilidad de hacer transferencias y tener Dimos y CoDi en la aplicación”, afirmó, subrayando el alcance de esta modernización para el Banco del Bienestar.