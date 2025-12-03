Avanza Ley de Aguas en San Lázaro entre manifestaciones de campesinos; se somete a votación

La nueva Ley de Aguas Nacionales avanzó este miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados, pese a las protestas de productores agrícolas y los intentos de la oposición por retrasar el proceso. Tras un par de horas de debate, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y envió de inmediato el dictamen al Pleno para su discusión.

Protestas y bloqueos en San Lázaro

Desde temprano, organizaciones campesinas instalaron un cerco en los accesos al Palacio Legislativo que prometen mantener durante 48 horas. Con consignas y advertencias de nuevos bloqueos, exigen ser escuchadas antes de que los legisladores decidan el futuro del recurso hídrico más disputado del país. La tensión se mantiene mientras dentro del recinto, los diputados aceleran el trámite de la reforma.

En la Comisión, Morena y sus aliados aprobaron la iniciativa con 28 votos a favor, mientras que PAN y PRI votaron en contra, sumándose un legislador del PT; dos diputados de Movimiento Ciudadano se abstuvieron. La Junta de Coordinación Política ajustó el orden del día para priorizar la discusión de la ley sobre otros temas, incluido el debate de la Ley General de Salud.

Principales puntos de disputa

La oposición advirtió que la reforma mantiene riesgos para el campo. Francisco Pelayo (PAN) acusó a la ley de fomentar un “centralismo absoluto” y señaló posibles contradicciones entre la regulación de concesiones y la transferencia de derechos de agua dentro de los distritos de riego, lo que podría dejar a los productores sujetos a decisiones discrecionales de la autoridad.

Por su parte, el PVEM defendió los ajustes realizados tras reuniones con campesinos, y aseguró que se mantiene el binomio tierra-agua, vinculando el predio con el derecho al uso del recurso como protección frente al acaparamiento y la especulación.

Derecho humano al agua y garantías para productores

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, destacó que el dictamen incluye cerca de 50 modificaciones y subrayó la importancia de considerar el agua, la tierra y la producción de alimentos como una misma ecuación que impacta a productores y consumidores.

Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Jucopo, aseguró que se han atendido la mayoría de las demandas de los productores, como garantizar que la concesión de agua asociada a un predio se mantenga en caso de venta, y aclaró que persisten algunos temas pendientes que podrían incorporarse antes de la aprobación final.

El legislador enfatizó que la ley prohíbe el acaparamiento y la comercialización indiscriminada del agua, prioriza su uso para consumo humano y promueve la potabilización y el tratamiento del recurso, especialmente en zonas con estrés hídrico. Además, afirmó que el diálogo con los campesinos continuará abierto para considerar nuevas propuestas.

Mientras tanto, fuera del Palacio Legislativo, los bloqueos y las consignas recuerdan que la disputa por el agua se juega tanto en las calles como en San Lázaro.

