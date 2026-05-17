La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Comisión Permanente sesionará hasta el próximo jueves debido a la realización de una sesión solemne en el marco del nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

Recibirán a Antonio Costa en el Senado

En un video difundido en redes sociales, la legisladora explicó que senadores y diputados recibirán ese día a Antonio Costa, quien visitará México con motivo de la firma oficial del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

La firma del tratado comercial renovado está programada para el próximo 22 de mayo y contempla la eliminación de aranceles, principalmente en el sector agroalimentario.

Destacan impacto económico del acuerdo

Laura Itzel Castillo destacó la relevancia del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional con la Unión Europea, integrada por 27 países, al señalar que permitirán actualizar la relación comercial vigente desde el año 2000.

“Este acuerdo es importantísimo para nuestro país y para las naciones que integran la Unión Europea, al observar que solo en 2025, el intercambio comercial fue de 88 mil millones de dólares entre los 27 países de la Unión Europea y México”, expresó la presidenta del Senado.

Beneficios para el sector agroalimentario

La legisladora subrayó que uno de los puntos más relevantes para México será la liberación del 86% del comercio agrícola.

“Generando que se favorezcan las condiciones del sector agroalimentario, de manufactura, de energía y tecnología, con grandes ventajas arancelarias”, indicó.

El nuevo tratado contempla eliminar aranceles en las importaciones provenientes de la Unión Europea, especialmente en productos agrícolas y alimentarios. Además, busca reducir barreras comerciales innecesarias, debido a que algunos lineamientos ya están contemplados en otros acuerdos internacionales.

Impulso a Pymes y derechos laborales

El acuerdo también incluye mecanismos para fortalecer la participación de pequeñas y medianas empresas, así como apartados relacionados con la protección de derechos laborales, derechos humanos y cuidado del medio ambiente.

La agenda legislativa de esta semana trae temas de impacto nacional e internacional. ������



Habrá encuentros importantes, discusiones de alto nivel y decisiones muy relevantes en la Comisión Permanente.



En este video te cuento lo que viene. pic.twitter.com/FuYhIOrnQC— Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) May 17, 2026

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