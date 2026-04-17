SEP: ¿Dónde habrá suspensión de clases este 17 de abril?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha generado una enorme expectativa entre los padres de familia al confirmar una pausa académica inusual para este mes. A partir del viernes 17 de abril de 2026, las aulas de ciertas escuelas cerrarán sus puertas por un periodo extendido, otorgando un merecido descanso a miles de estudiantes.

Sin embargo, es fundamental aclarar que esta medida no es de carácter nacional, lo que ha provocado múltiples dudas en diversas regiones de México. La suspensión de actividades aplica única y exclusivamente para los estudiantes de Educación Básica que residen y estudian en el estado de Aguascalientes.

Las autoridades educativas locales, en coordinación con el gobierno estatal, decidieron ajustar el Calendario Escolar oficial específicamente para esta entidad federativa. El objetivo principal de esta modificación es alinear los días de descanso de los estudiantes con uno de los eventos culturales, económicos y turísticos más importantes de toda la región centro-occidente del país.

¿Por qué se modificó el calendario escolar en Aguascalientes este 2026?

El motivo central detrás de esta importante decisión logística es la tradicional celebración de la Feria Nacional de San Marcos. Esta magna festividad atrae anualmente a millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que complica significativamente la movilidad urbana, el transporte público y la logística diaria en la capital del estado.

Para evitar afectaciones severas en el traslado seguro de alumnos, padres de familia y docentes, la SEP permite y avala esta modificación regional cada año. En la práctica, este periodo de 11 días hábiles sin escuelas sustituye el descanso habitual que otras entidades del país ya disfrutaron durante la tradicional Semana Santa.

Los estudiantes hidrocálidos acudieron a clases con total normalidad a principios de mes, suspendiendo labores únicamente durante los días santos oficiales. Ahora, su verdadero periodo vacacional de primavera comenzará este 17 de abril y se extenderá de forma continua hasta el próximo lunes 4 de mayo, cuando retomarán sus horarios habituales.

¿Qué pasará con el resto de los estados y el Consejo Técnico Escolar?

A pesar de los fuertes rumores que circulan en redes sociales, estados vecinos como Coahuila, Durango o Jalisco mantendrán sus actividades escolares sin ningún tipo de alteraciones. En estas entidades, las clases continuarán desarrollándose estrictamente conforme a lo establecido en el calendario nacional, sin suspensiones extraordinarias durante esta segunda quincena de abril.

Para que estés perfectamente bien preparado y no te tome por sorpresa, aquí te dejamos una lista de puntos clave a tomar en cuenta sobre esta suspensión:

Fechas exactas: El descanso inicia el viernes 17 de abril y el regreso oficial a las aulas está programado para el martes 5 de mayo.

El descanso inicia el viernes 17 de abril y el regreso oficial a las aulas está programado para el martes 5 de mayo. Evita confusiones: Si vives en otro estado de la República que no sea Aguascalientes, tus hijos deben asistir a clases de manera normal

Si vives en otro estado de la República que no sea Aguascalientes, tus hijos deben asistir a clases de manera normal Atención a los avisos: Mantente en contacto constante con la dirección de tu plantel para cualquier actualización de último minuto.

Este tipo de ajustes estratégicos demuestran la gran flexibilidad del sistema educativo mexicano para adaptarse a las realidades y necesidades locales de cada estado. La Feria Nacional de San Marcos no solo es un gigantesco motor económico, sino una arraigada tradición que impacta profundamente toda la dinámica social y cultural de la entidad.

Mantente siempre informado sobre los próximos puentes, días festivos y sesiones de Consejo Técnico Escolar visitando nuestro sitio web. Recuerda que estar al tanto de las actualizaciones del calendario escolar te permitirá organizar mucho mejor tu valioso tiempo en familia, además de evitar cualquier tipo de sorpresas en tu rutina diaria.

CT