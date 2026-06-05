"Amanda": Estos serán los estados más afectados por la tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un nuevo aviso sobre la evolución de la tormenta tropical "Amanda" en el Océano Pacífico. A pesar de que el sistema ha registrado un ligero incremento en la fuerza de sus vientos, las autoridades confirmaron que NO afectará a ningún estado del territorio mexicano debido a su lejanía .

De acuerdo con el reporte oficial número 6, emitido la noche del jueves 4 de junio, el centro del ciclón se localiza a 2 mil 560 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. "Amanda" se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora (km/h) , alejándose de forma gradual del continente americano.

ESPECIAL / SMN

Sin lluvias ni riesgos para la población

El organismo meteorológico aclaró que, por su ubicación en aguas abiertas, el sistema no genera efectos de lluvia ni oleaje elevado en el país. Por tal motivo, no se han emitido recomendaciones ni alertas para la población civil o la navegación marítima en las costas del Pacífico mexicano.

Actualmente, el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h con rachas que alcanzan los 95. Los modelos de pronóstico señalan que "Amanda" continuará perdiendo fuerza durante el fin de semana, estimando que para la tarde del domingo 7 de junio se degrade a un ciclón post-tropical a más de 2 mil 800 km de las costas de Baja California Sur, extinguiéndose por completo en alta mar.

Las autoridades meteorológicas indicaron que solo volverán a emitir reportes sobre este sistema en caso de que ocurra un cambio drástico o significativo en su intensidad .

Nota: Si deseas seguir el monitoreo en tiempo real de los fenómenos hidrometeorológicos, mantente informado a través de las actualizaciones de EL INFORMADOR.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF