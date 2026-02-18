¡Es hoy! Este miércoles 18 de febrero se realizará un simulacro regional de sismo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EdoMex). El ejercicio es parte de las tácticas para robustecer la cultura preventiva y verificar los protocolos de actuación ante una eventual emergencia real.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) fue la que realizó el anuncio. El objetivo, dijo, es examinar la habilidad de respuesta de empresas, autoridades, instituciones y ciudadanos en general ante un posible terremoto de gran escala.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica HOY 18 de febrero?

Según Laura Velázquez Alzúa, jefa de la CNPC, el ensayo comenzará exactamente a las 11:00 horas.

Para este ejercicio se activarán 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente en ambas entidades, los cuales emitirán el sonido oficial de la alerta sísmica. Además, se pondrá a prueba el sistema de alertamiento vía telefonía celular, una herramienta que busca ampliar la cobertura y garantizar que el mensaje llegue de manera oportuna a la población, incluso si no se encuentra cerca de un altavoz.

¿Por qué es importante participar en el simulacro nacional?

México es un país con alta actividad tectónica, por lo que la preparación ante un sismo es muy importante. La realización de un simulacro no solo permite ensayar rutas de evacuación, sino también identificar riesgos dentro de viviendas, oficinas y escuelas.

La práctica constante fortalece la organización comunitaria y reduce la posibilidad de pánico durante una emergencia real. Autoridades destacan que una reacción adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de desastre.

¿Qué hacer durante el simulacro de sismo?

Lo primero que se debe hacer al escuchar la alerta sísmica es mantener la calma y detener cualquier actividad. Después, se aconseja continuar con los siguientes pasos:

Dirigirse a las salidas de emergencia de manera ordenada, sin correr, gritar ni empujar.

Si se está en pisos altos, utilizar únicamente las escaleras; nunca elevadores.

Brindar ayuda a adultos mayores, personas con discapacidad o niños.

Acudir al lugar previamente establecido y permanecer ahí hasta recibir indicaciones.

Si no es posible evacuar, ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

Cerrar las llaves de gas, bajar el interruptor de la luz y no regresar por objetos personales.

