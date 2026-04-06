El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención en Quintana Roo de dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio "N", alias "Milo" , objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la organización.

El grupo estratégico destacó que "Milo" cuenta con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada. La acción se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en dicha entidad.

Indicó que esta detención representa una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y es resultado de mecanismos de cooperación internacional.

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¿Cuál era la función de “Milo” dentro de la red criminal?

“Milo” ocupaba una posición clave como encargado de coordinar tanto las operaciones como los recursos económicos de la llamada Mafia Cubano-Americana.

Esta agrupación comparte denominación con una red delictiva que autoridades estadounidenses han señalado de operar desde 2009 en países como Cuba, México, España y el sur de Florida.

Situación legal y traslado de Remigio "N"

Por su parte, Remigio “N” figuraba como un objetivo prioritario en el estado de Quintana Roo. Desde esa entidad fue trasladado a la Ciudad de México, donde se preparó su proceso de entrega a autoridades de Estados Unidos.

Registros del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo indican que en 2014 un juzgado en Cancún decidió suspender un amparo promovido a su favor. No obstante, los documentos no detallan qué acciones específicas intentaba impugnar o evitar con dicho recurso.

Investigaciones y captura en Quintana Roo

En territorio estadounidense, “Milo” era investigado por delitos como tráfico de personas, narcotráfico y contrabando a escala internacional. A partir de información de inteligencia, fuerzas de seguridad mexicanas realizaron operativos de vigilancia en el fraccionamiento Residencial Arbolada, ubicado en el municipio de Benito Juárez.

Durante estas acciones, “Milo” fue detenido junto con Joseline “N”, quien también fue identificada como parte de la misma organización. En el operativo se aseguraron 38 dosis de marihuana y un vehículo de color gris.

La estructura criminal bajo investigación en Estados Unidos

Documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida describen una organización transnacional conocida como La Mafia Cubana en Quintana Roo, dedicada al traslado irregular de migrantes cubanos hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano.

Mecanismos de extorsión y control

Los integrantes de esta red exigían a cada migrante un pago de 10 mil dólares antes de completar el trayecto. En caso de incumplimiento, las víctimas eran retenidas en inmuebles, amenazadas y forzadas a contactar a sus familiares para obtener el dinero a cambio de su liberación.

Como método de presión, los criminales enviaban fotografías y videos intimidatorios a los allegados de las víctimas, incrementando así la urgencia del pago.

Consecuencias para las víctimas

Si los familiares lograban reunir la cantidad exigida, la persona era liberada y trasladada en autobús hacia la frontera con Estados Unidos, donde recibía indicaciones para solicitar asilo. En contraste, quienes no conseguían el dinero enfrentaban actos de violencia extrema, incluyendo tortura, por parte de sus captores.

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