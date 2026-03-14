AICM tendrá estacionamiento de corta estancia para taxis de aplicación

El almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que se habilitará un estacionamiento de corta estadía para taxis de aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Explicó que dentro de la modernización del aeropuerto hay un predio de la Secretaría Defensa Nacional que se está adaptando, "que está fuera de la zona federal y que ahora sería un espacio, no exclusivamente para los taxis de aplicación, sino que es un estacionamiento de corta estadía básicamente donde se pueden poner".

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que se resolverá el conflicto entre taxistas y aplicaciones como Uber y DiDi.

En ese sentido, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dijo que los taxis concesionados tienen mayores gastos para operar que los que operan por aplicación; sin embargo, indicó que también los de aplicación tienen derecho a trabajar.

"Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Ya tuvimos reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados que está de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación", explicó el almirante.

Señaló como fundamental que los taxis de aplicación entiendan que no pueden ir hasta las terminales a recibir el pasaje, "pero sí se les van a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir", subrayó.

Prefieren taxis por aplicación

En el segundo día del operativo de la Guardia Nacional para inhibir que conductores de taxis por aplicación recojan a pasajeros en el AICM los usuarios siguieron solicitando estos servicios a las plataformas, a pesar de la presencia de los uniformados.

"Lo veo mal porque creo que lo están haciendo para que optemos por los taxis locales del aeropuerto y por el costo no es la opción, creo que todos preferimos ahorrar", afirmó Raúl Téllez, quien regresó de Costa Rica y pidió un Uber para que lo recogiera en la puerta 7; sin embargo, el chofer canceló el viaje al ver a la Guardia Nacional en la zona.

Gabriel, quien llegó de Michoacán a la Ciudad de México, solicitó un taxi a través de la plataforma Vemo, cuando el chofer llegó fue advertido por un elemento de la Guardia Nacional sobre recoger a pasajeros, por lo que se movió unos metros adelante y Gabriel pudo abordar.

"Yo lo sigo usando porque es más barato; además, creo que como ciudadanos podemos elegir el servicio que queremos usar", dijo.

Elementos de la Guardia Nacional indicaron que continúan haciendo amonestaciones verbales a los conductores de taxis por aplicación, además de que tienen la indicación de multar y remolcar a quienes reincidan.

"A partir de hoy (ayer) ya se elabora la boleta de infracción correspondiente por cargar pasaje dentro de un área federal; una vez que se elabora la infracción se llevará el vehículo al depósito vehicular federal, no es nada dentro de la Ciudad, todo esto es federal", explicó el sargento segundo Irving Rivera.

CT