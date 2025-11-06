El Gobierno federal emitió un decreto que establece el pago de un aguinaldo equivalente a 40 días de salario para determinados trabajadores del sector público y pensionados. Esta disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca reconocer la labor del personal que forma parte de la administración pública federal y garantizar una retribución justa sin comprometer la política de austeridad vigente.

El beneficio aplicará exclusivamente para servidores públicos bajo el régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como para pensionados y jubilados con recursos federales.

El pago deberá realizarse a partir del 10 de noviembre de 2025 y deberá completarse, a más tardar, el 20 de diciembre. Con ello, el gobierno pretende asegurar que los beneficiarios dispongan de sus recursos antes de las festividades decembrinas.

¿Quiénes reciben el pago de 40 días?

Servidores públicos, incluidos aquellos que trabajan en secretarías de Estado, oficinas administrativas y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo

Personal operativo y de confianza

Trabajadores de mando

Personal del Servicio Exterior Mexicano, tanto en el país como en el extranjero

Personal de las Fuerzas Armadas y militar en activo

Personas contratadas por honorarios bajo el capítulo de Servicios Personales

Pensionistas con haberes de retiro, pensión civil o militar, veteranos de la Revolución y deudos con pensión asignada.

Por otro lado, quedarán excluidas de este beneficio las personas contratadas mediante honorarios especiales, es decir, aquellas que no formen parte del capítulo de Servicios Personales, así como quienes trabajen bajo acuerdos de formación técnica establecidos con gobiernos estatales.

Este decreto no modifica las disposiciones para el sector privado, donde seguirá aplicándose lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las empresas a otorgar un aguinaldo equivalente, como mínimo, a 15 días de salario a los trabajadores que hayan laborado un año completo. Quienes tengan menos tiempo en la empresa deberán recibir la parte proporcional correspondiente.

De acuerdo con el salario mínimo general vigente en 2025, el aguinaldo de 40 días representaría aproximadamente 11 mil 152 pesos para quienes trabajen todo el año. En contraste, el pago mínimo de 15 días equivale a unos 4 mil 176 pesos, lo que refleja la diferencia sustancial entre ambos regímenes.

YC