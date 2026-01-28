Este miércoles, dos diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, sufrieron un ataque donde fueron baleados cuando viajaban en una camioneta. Debido a este hecho, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció tras el ataque unas horas después.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador hizo saber que se enteró de lo sucedido, y que solicitó de manera inmediata al secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, emprender un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Además, mencionó que se ha comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), para comenzar con la investigación del suceso.

He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los…— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

De igual forma instruyó al Secretario de Salud su traslado a los hospitales donde se encuentran siendo atendidos los diputados heridos, para que supervive la atención.

También he instruido al Dr. Cuitlahuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado, se traslade a los hospitales donde han sido ingresados y supervise personalmente la atención que se les brinda, así como al ciudadano Gonzalo Quintero Baca, lesionado en los mismos hechos.— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

Posteriormente se dirigió personalmente al hospital donde ingresaron los legisladores, para enterarse de primera mano sobre el hecho y la condición de actual de las victimas; Sergio Torres “está grave, en quirófano”, y Elizabeth Montoya se encuentra “bien” y “fuera de peligro”.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informa sobre el estado de salud de los diputados de MC agredidos en Culiacán.



Sergio Torres “está grave, en quirófano”, y Elizabeth Montoya se encuentra “bien” y “fuera de peligro”.



Vía @noticieristas pic.twitter.com/Qji1TL1H82— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 28, 2026

¿Cómo fue el ataque?

La tarde de este miércoles 28 de enero y a escasos minutos de abandonar el Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas del Estado, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron atacados a balazos por hombres armados, por lo que ambos fueron trasladados heridos a un hospital.

Torres Félix, líder estatal del Movimiento Ciudadano, quien conducía su vehículo en compañía de la legisladora, sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, muy cerca de sus oficinas, las personas armadas les dispararon por ambos lados, sin que se conozca la situación de salud de ambos legisladores locales.

El líder estatal de movimiento naranja fue el primer diputado que participó en el proceso de cuestionamiento del funcionario Joaquín Alberto Landeros Guicho sobre el tema de los endeudamientos, minutos después abandonó el recinto parlamentario en compañía de su homóloga, Montoya Ojeda.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR