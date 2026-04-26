Abaten a seis presuntos criminales tras operativo conjunto en Nuevo León

Un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales derivó en un enfrentamiento con civiles armados que dejó como saldo seis presuntos integrantes del crimen organizado abatidos, además del decomiso de armas largas, vehículos y rifles tipo Barret, en Nuevo León.

De acuerdo con autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo luego de activarse el Operativo Muralla en los municipios de Parás, Agualeguas y General Treviño, en la zona norte de la entidad.

Labores de la División Inteligencia de la policía estatal Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional alertaron sobre la presencia de un grupo de civiles armados que pretendía ingresar a la zona metropolitana de Monterrey.

Para frenar el avance de los presuntos criminales hacia la principal zona metropolitana del norte de México, se activó el Operativo Muralla por parte de agentes de la División de Control Territorial y de la División Blindada de la policía estatal, así como agentes de la Guardia Nacional y de la Defensa.

Las acciones fueron ejecutadas en los tres municipios, donde se desató un enfrentamiento que dejó como saldo seis presuntos criminales abatidos y el aseguramiento de cinco vehículos, 18 armas largas, cuatro rifles calibre .50 del tipo Barret y equipo táctico diverso.

Autoridades mantienen activo el Operativo Muralla

Por parte de las autoridades federales y de la policía de Nuevo León no se reportaron lesionados.

"Las autoridades estatales y federales mantienen activo el Operativo Muralla en la zona mientras las autoridades investigadoras realizan las respectivas tareas", informó la Mesa de Construcción de la Paz a través de un comunicado.

Apenas, el 24 de abril, pero en el ayuntamiento de General Terán, también se registró un enfrentamiento derivado del Operativo Muralla que dejó cinco civiles armados fallecidos y el decomiso de armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, así como equipo táctico, entre otras cosas.

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NA