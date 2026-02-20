A pesar de baja en homicidios, Guanajuato es el estado más violento de México

A pesar de una baja considerable en la cifra de homicidios ocurridos en Guanajuato, lo cierto es que el estado continúa siendo uno de los más violentos en todo México, con una tasa anual de 38.84 homicidios por cada 100 mil habitantes. Frente a este panorama, ¿cuál es la aparente reducción a la que apunta el gobierno mexicano?

Hay que recordar que, tan solo el pasado 25 de enero, se registró una masacre en los campos deportivos de Loma de las Flores, de la ciudad de Salamanca, la cual dejó 11 muertos y 12 heridos, en su mayoría, menores de edad. Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo, la agresión fue perpetrada por hombres armados que ingresaron a la cancha durante un partido de futbol.

Tampoco debemos olvidar que el 19 de mayo de 2025, hombres en camionetas asesinaron a siete jóvenes que convivían en la Plaza Principal de la comunidad San Bartolo de Berrios, en el municipio de San Felipe, al norte del estado de Guanajuato.

¿De verdad hay menos homicidios en Guanajuato?

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una reducción del 65% en los homicidios dolosos en Guanajuato, de septiembre de 2025 a enero de 2026.

En la conferencia de prensa de este viernes, Figueroa detalló que desde el inicio de la actual administración, los homicidios dolosos pasaron de 12.71 a 4.45 diarios, siendo enero de 2026 el más bajo de los últimos 17 meses.

Asimismo, indicó una reducción en los delitos de alto impacto de 35%, de septiembre de 2024 a enero de 2026. Destacó que el feminicidio se redujo en 50%; la extorsión, 31% y cero secuestros. Los delitos que presentan incrementos, robo a transeúnte con violencia subió 18.5% y robo a casa habitación con violencia subió 30.8 por ciento.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

