Zavala pide a empresarios de EU un voto por honestidad y no por miedo

La candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, pidió a los empresarios, que integran la American Chamber, a que pongan en el centro a México en la toma de decisión para el 2018, no a sus miedos y no al miedo a "ya sabes quién", en referencia a su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber Mexico, Margarita Zavala les pidió no optar por el menos corrupto y les pidió darle valor a la honestidad en la vida pública para decidir su voto y no a un voto al miedo o al pánico.

"Les pediría que le den a la honestidad en la vida pública el valor que tiene para sus empresas y para nuestro país. Muchos de ustedes, seguramente sé que representan a empresas binacionales, pero son líderes y yo les pido que en esta toma de decisión para el 2018 pongan en el centro a México, no a sus miedos, no al miedo a ya saben quién, no optemos por el menos corrupto, si le damos valor a la honestidad en la vida pública esa es una de las razones principales para decidir un voto, no al miedo, no a los votos de pánico, esa sería la congruencia con lo que nosotros queremos. La responsabilidad de la honestidad en la vida pública va a ser mía, no de ustedes", aseguró Margarita Zavala.

También habló sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y le exigió respeto porque nadie quiere tener a un vecino enojado.

Se manifestó a favor de la reforma educativa y afirmó que ella llegaría a un segundo nivel en esta legislación.

GC