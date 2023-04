Elba Esther Gordillo Morales, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reprochó que desde la dirigencia de ese organismo sindical se permitan atropellos en contra del magisterio y pidió a los maestros levantar la voz para defender sus derechos.

La maestra se reunió con integrantes del SNTE en Mérida, donde declaró que los docentes atraviesan por una falta de reconocimiento a su labor por parte del gobierno, situación que, "es permitida por la propia dirigencia de la agrupación".

"Ni el 15 de mayo se festeja como antes. Antes era obligación del estado y ahora no y el sindicato ni aparece", explicó.

"Hay que cambiar las cosas de como están, exijamos tener un sindicato fuerte, poderoso con voz alta, respetuoso de las autoridades, institucional pero no para las gentes, sino para la República, para México", indicó.

"Estos agachaditos, estos burócratas del SNTE, estos que están hoy solo tienen un nombre: espurios", denuncio la polémica exdirigente.

Gordillo Morales señaló que fue justamente la intención que ella tuvo de mejorar las condiciones de los maestros que le provocaron ser perseguida y encarcelada, aunque dijo que siente que todavía es una voz fuerte.

"Lo pagué con la cárcel, una campaña de difamación de izquierdas radicales y de derechas voraces que querían aprovecharse de la educación, aunque la lucha sigue. No pretendo nada, pero sí el relevo sindical", advirtió.

"No me importó, y se lo dije a la dirigencia, no es un deshonor haber estado ahí, al contrario es mi carta de presentación.

"No traicioné a nadie y mucho menos al gremio", afirmó.

Expresó que la dirigencia del SNTE se valió de que el gobierno utilizara la ausencia de estado de derecho para utilizar la ley para callar la voz crítica de los maestros, por lo que acusó a los dirigentes de ser serviles y traidores del magisterio.

"Vengo a decirles que no dejen que les hagan picardías, vengo a decirles que con quien quieran y como quieran se organicen pero que no les agarren divididos", dijo.

"Traten de unirse, busquen pluralidad, busquen consenso", demandó a los docentes locales.

Acusó al SNTE de querer hacer a los maestros esclavos, y que ha permitido que se deje a un lado la aspiración de crecer de los integrantes.

"Con maestros bien pagados y preparados, la escuela va a funcionar que los retos de hoy exigen", preciso.

"¿Hacen como que nos pagan, pero qué nos dan?.. puro atole con el dedo", finalizó.

CR