Xóchitl y Creel condenan ataque de Vicente Fox contra las “corcholatas”

El expresidente Vicente Fox continuó en el ojo del huracán por un polémico tuit, donde cuestionó el origen de las llamadas “corcholatas” de Morena, e incluso fue criticado por sus ex colaboradores de Gobierno.

En este sentido, los hoy aspirantes por la oposición a la candidatura por la Presidencia, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, condenaron la expresión del ex presidente, quien se burló de Claudia Sheinbaum al referirse a su origen judío.

Tras la ola de críticas, la senadora y aspirante presidencial, Gálvez, consideró que México es un país pluricultural y “más allá de nuestra ascendencia, somos mexicanos”, subrayó.

En el mensaje que difundió en sus redes sociales quien fuera comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el sexenio de Fox Quesada condenó el tuit de su exjefe: “Hace mofa del origen familiar de Claudia Sheinbaum. No más odio y división entre hermanos mexicanos”, escribió Gálvez Ruiz.

En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y también aspirante opositor a la Presidencia, Creel Miranda, rechazó los señalamientos de su exjefe y de quienes cuestionen el origen de la aspirante a la Presidencia por Morena, enfatizando que “México necesita reconciliación y no más división”.

“El debate siempre debe darse en las ideas y proyectos. ¡Todas y todos somos mexicanos!”, recalcó quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio 2000-2006.

Tras compartir comentarios sobre el supuesto origen de las “corcholatas”, Vicente Fox Quesada causó polémica y desató señalamientos de racismo en su contra, lanzados principalmente por la comunidad judía y personajes políticos.

PODER JUDICIAL

Marca el Tribunal Electoral guía para evitar actos anticipados

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) detalló los parámetros en que se deberá basar el INE para diseñar los lineamientos generales que permitan prevenir una posible vulneración a la equidad del proceso electoral federal 2023-2024 con motivo de la convocatoria y el proceso del Frente Amplio por México.

En la sentencia que fue remitida al INE, los magistrados delinean las prohibiciones en las que no deben incurrir los actores que aspiren a una precandidatura o candidatura del frente, la forma de fiscalizar los recursos, el no llamar al voto a favor o en contra de alguien, el no uso de recursos públicos ni el apoyo de funcionarios en los eventos, así como la certificación o retiro de propaganda como espectaculares, bardas, entre otros.

En la resolución derivada de una queja presentada por el líder del PT, Alberto Anaya, el pasado 19 de julio, se declaró la validez de la convocatoria, invitación para el desarrollo de los diálogos ciudadanos y la selección de la persona responsable de la construcción de un Frente Amplio por México para los efectos precisados en la ejecutoria.

LAS GIRAS

Monreal propone fortalecer el campo

Porque la pobreza en el campo es de mayor intensidad que la urbana, es necesario articular políticas que tengan un impacto verdadero para superar la pobreza y la desigualdad, expuso Ricardo Monreal desde Zumpango, Estado de México.

En asamblea informativa, que busca ganar la encuesta interna para ser el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, señaló que es indispensable devolverle al campo lo que le hemos quitado. Dijo que México puede seguir teniendo una agricultura capaz de competir en los mercados internacionales.

No estigmatizar a Sinaloa, pide Adán

Adán Augusto López lanzó un “ya basta” para que se deje de estigmatizar a Sinaloa con el tema de la violencia y la inseguridad. Durante una asamblea informativa aseguró: “No le vamos a fallar a los mexicanos y continuaremos con la consolidación de la revolución de las conciencias, que es saber distinguir entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos”. Expuso que “a Sinaloa se le quiere y se le respeta. Resaltó que para poner fin a esa falsa visión de la realidad que pesa sobre Sinaloa, el Gobierno que encabeza el presidente López Obrador ha apoyado como nunca a esta Entidad con programas sociales.

Industria genera bienestar: Sheinbaum

La aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, afirma que el desarrollo industrial que genere mejores salarios, trabajo digno, educación, salud, vivienda, apoyos a la mujer y a los niños desde la primera infancia es posible con la transformación.

Sheinbaum Pardo se reunió en Ciudad Juárez, Chihuahua, con mujeres que trabajan en maquiladoras, así como con los empresarios.

Dijo que el esquema de maquiladoras de Ciudad Juárez generó al país empleo, inversión extranjera y producto interno bruto, pero no promovió bienestar.