La aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, Xóchitl Gálvez, calificó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de machista, pues, dijo, le asusta que una mujer inteligente y capaz pueda obtener una candidatura por méritos propios.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Gálvez Ruiz respondió a los señalamientos del jefe del Ejecutivo, quien en su conferencia matutina aseguró que fue elegida por el empresario Claudio X. González para ser la representante de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

En la mañanera de hoy, el Jefe del Ejecutivo dijo que el empresario hizo desde hace más de un mes consultas con los de arriba, con quienes aportan dinero para la guerra sucia, incluidos dueños de medios de comunicación e intelectuales orgánicos como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Jorge Castañeda.

"Decidieron en favor de la señora Xóchitl porque ellos suponen que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es, en realidad, parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores, no de los de arriba, pero sí del mismo agrupamiento".

Sin embargo, dichas declaraciones del Mandatario fueron calificadas por la aspirante a presidenta como machistas, pues señaló que López Obrador "no concibe que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política".

"Las únicas mujeres que usted respeta son las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. A mí nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa", concluyó su mensaje Xóchitl Gálvez.

OF