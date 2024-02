La precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, no descartó que el próximo Congreso de la Unión impulse la creación de una comisión de la verdad que investigue los reportajes y señalamientos del The New York Times y de Propublica sobre el presunto financiamiento a las campañas del Presidente López Obrador en 2006 y 2018 y todas las concesiones que se han dado a la delincuencia organizada en el actual sexenio.

En su conferencia, dijo que “los hechos rebasan los dichos. Si el Presidente hubiera sido un hombre que enfrentara a la delincuencia, que aplicara la ley pues obviamente serían inverosímiles estas investigaciones”.

“Si el Presidente siente que está siendo difamado está obligado a poner una denuncia en los Estados Unidos”, subrayó.

Indicó que la Administración de Control de Drogas (por su siglas en inglés, DEA) y el Presidente con testigos protegidos abrió casos de investigación tremendos contra la oposición “cuando se trata de la oposición el Presidente le da credibilidad a los dichos, cuando se trata de su Gobierno, de sus familiares y de sus allegados, son calumnia”.

“Que se investigue y que se haga público y ya veremos si en el Congreso se abre una comisión de la verdad de todo esto que ha pasado y todas esas concesiones que se le ha dado a la delincuencia organizada durante este sexenio”, subrayó.

