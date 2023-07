Hacer pública su aspiración por la Presidencia de la República le ha traído un enorme acompañamiento de los ciudadanos, lo que la hace sentir como un roble y estar segura de que conquistará hasta el corazón de los simpatizantes de Morena, porque están cansados de la polarización, señaló Xóchitl Gálvez Ruiz.

En entrevista, refirió que enfrentará al Presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de campaña, y a los gobernadores, cuestión que “no está fácil, pero tampoco es imposible”.

Dijo que las descalificaciones del titular del Ejecutivo han venido desde una visión machista y representan violencia política en cuestión de género, por lo que espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome cartas en el asunto.

En ese sentido, afirmó que la oposición debe dejar de lado la agenda polarizante del Gobierno federal, y centrarse en cómo solucionar los problemas que aquejan a la población del país, entre los que se encuentran la inseguridad, la falta de agua o el desabasto de medicamentos, por mencionar algunos.

También acusó que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y sus aliados, además de tener el apoyo desde Palacio Nacional, son financiados por los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya. “Ve nada más la cantidad de espectaculares, la cantidad de bardas, la cantidad de dinero”, apuntó.

-Ha sido una candidatura que ha entusiasmado a la oposición.

-Qué increíble lo que pasó en un mes en mi vida, todavía hace un mes yo pensaba que realmente mi destino era la Ciudad de México, y ahora estoy inmersa ya en este proceso para presidir este Frente Amplio por México.

-¿Sigue viendo la posibilidad de la Presidencia tan lejana, como tan cercana veía la Ciudad de México?

-Yo siempre he creído que en una contienda política puede pasar todo, en Hidalgo nadie me daba una posibilidad de ganar, yo gané esa elección de Hidalgo. Empecé en seis puntos, en situación muy similar a ésta, una alianza opositora, y acabé en más de 40 puntos, muy pegada al entonces PRI.

Lo que realmente me convenció fue que yo no iba a poder quedar en paz con mi conciencia sabiendo que había una posibilidad y que no lo intentara. Y dije: a ver, ¿qué pierdo intentándolo? Finalmente, si no crezco en la interna, pues me regreso a la ciudad, finalmente no tenía nada que perder, y sí mucho que ganar.

-¿Cómo se siente después de estos primeros días? ¿Y cómo siente a sus contrincantes?

-Yo no sé si ya me cayó el 20. Sí duermo menos, no sólo porque tengo menos tiempo para dormir, sino porque sí me despierto un poco angustiada en la mañana. Me siento tranquila, que el mayor ataque a mi persona sea que tal o cual hombre me puso aquí.

El Presidente suele hacer eso, él sabe que no soy conservadora, él sabe que me invitó a su gabinete en 2017, a través de Claudia y de su hijo Andy, y en ese entonces no pensaba que yo pertenecía a la oligarquía. Me siento tranquila, porque las descalificaciones han venido desde una visión machista.

-En la contienda interna, como no pertenece a la partidocracia, ¿cree que haya mayor ventaja para Creel?

-Santiago es un panista de cepa, tiene un enorme cariño, lo acompañaron 30 diputados federales, a mí solo me acompañó uno, Rommel (Pacheco), no quise llamarle a nadie para no presionarlos, para no hacerlos sentirse comprometidos, yo podía haber llegado a registrarme sola, sin ningún problema.

Tengo que decirte que he recibido un respaldo de los panistas, impresionante, yo no lo voy a hacer público, no quiero confrontar, pero mi WhatsApp recibe entre 400 y 500 mensajes diarios de panistas diciéndome: “Vamos contigo, te ayudamos”.

Si Santiago es el vencedor, yo no tengo ningún problema de levantarle la mano, y si yo gano esta contienda, me parece que Santiago va a hacer exactamente lo mismo, o si Enrique de la Madrid o Beatriz (Paredes).

-¿Por qué se le está acusando de pertenecer a la oligarquía?

-Porque es la única manera en la que me pueden atacar, porque tengo toda mi vida dedicándome a la agenda social. Yo empecé a los 14 años, cansada de un cacique en Tepantepec, con Felipe Contreras que nos tenía fregados. Desde muy joven empecé con esa lucha social, después me vine a la Ciudad, migré a los pocos años y llegué a la Facultad de Ingeniería. Luego ya con la beca aprendí a programar y conseguí un mejor empleo, después puse mi empresa, yo misma, vendiendo mi coche, todo eso habla de una mujer que se hizo a base de trabajo.

Entonces, yo no llegué a Fox por pertenecer a un partido político, yo llegué por un trabajo al lado de las comunidades indígenas. Después soy candidata en Hidalgo y pierdo por falta de dinero, ¿dónde estaba la oligarquía? ¿Por qué no me dio lana? O sea, no tuve ni siquiera la posibilidad de cuidar mis casillas y perdí por tres puntos.

Entonces soy jefa delegacional y demuelo más de 15 inmuebles, de muchos empresarios que violaban la ley, y no hay un escándalo de corrupción en mi vida. Nunca he recibido un peso de la corrupción. Simplemente, el Presidente es incapaz de reconocer la trayectoria.

-¿Se siente fuerte y capaz para sacar a Morena de Palacio Nacional?

-El tema aquí es que voy a estar enfrentando a gobernadores que van a hacer uso de recurso público, y voy a enfrentar a un Presidente que va a ser el jefe de campaña, no está fácil, pero tampoco está imposible. Me siento como un roble, siento que mi cuerpo es un roble, además soy una mujer que no es flaquita, soy una mujer llenita y eso me ayuda a plantarme bien en el escenario.

Y más que centrarnos en agendas que nos polaricen, hay que centrarnos en resolver los problemas que aquejan a la gente, y dejemos el debate polarizante, porque incluso los simpatizantes de Morena estoy segura de que les voy a conquistar el corazón, porque ellos mismos están cansados de esta polarización.

Y les voy a precisar todos los días los gastos que haga, quién puso a cada cosa, para que haya una transparencia absoluta en el dinero que se va a emplear en este proceso; tengan la certeza de que voy a ser absolutamente transparente, para que no haya dudas, no van a ver un espectacular mío, de entrada, se los digo.

El Universal

Las giras

Claudia Sheinbaum visitará Jalisco

Diputadas federales y otros funcionarios de los distintos niveles de Gobierno anunciaron la visita a Jalisco de Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Morena.

La visita de la ex jefa de Gobierno será el próximo domingo y sostendrá actividades en los municipios de Chapala, Guadalajara y Tlaquepaque. Laura Imelda Pérez, diputada federal de Morena por Jalisco, detalló los encuentros que tendrá con la población como parte de sus giras, entre ellos, con pescadores, jóvenes y la población en general. Sostendrá otra reunión con jóvenes en Tlaquepaque para dialogar sobre sus necesidades.

ESPECIAL

"Corren" a Ebrard de un mercado

Ayer, el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, estuvo en Cuernavaca, Morelos, donde se reunió con comerciantes, a quienes les dijo que ya se creó la Guardia Nacional, pero falta tecnología, material y equipo, lo que es necesario para tener mayor más seguridad. "Con eso y con la inversión social, porque la paz es el fruto de la justicia”, indicó. Sin embargo, durante el recorrido por un mercado de la Entidad, el ex canciller recibió un reclamo por parte de una comerciante, quien le pidió: "Tómese su foto y hágase a un ladito" para que la dejara seguir vendiendo.

ESPECIAL

"No le temo a la guerra sucia", dice Augusto

Adán Augusto López dijo que no le teme a la guerra sucia porque la verdad siempre sale a flote. En el Puerto de Veracruz, en una tarea de brigadeo en calles de este puerto, para divulgar en qué consiste, y cuáles son los logros de la Cuarta Transformación, pegó calcomanías de su propuesta en taxis y vehículos particulares. Antes desayunó en el tradicional café La Parroquia con los dueños de medios de comunicación locales y empresarios, y después ofreció una conferencia de prensa en la que detalló las razones que dieron origen a la Cuarta Transformación y la importancia de continuar y consolidar este movimiento.

ESPECIAL



Monreal pide encuestas limpias

Ricardo Monreal dijo que respalda la postura de Marcelo Ebrard en el sentido de que en el proceso interno de Morena en busca de la candidatura presidencial no debe haber encuestas “cuchareadas”.

"Hace unos días Marcelo Ebrard hizo un señalamiento que no iba a aceptar “cuchareados” los números de las encuestas. Y tiene razón Marcelo; yo le doy la razón, nadie aceptaría una cosa así", apuntó.

En entrevista en Cancún, sin embargo, hizo un llamado a que “no nos exaltemos y que busquemos soluciones” al interior del partido.

ESPECIAL

Velasco pide cerrar filas tras ataques

El senador con licencia por el Partido Verde, Manuel Velasco, en su gira por Querétaro, dijo que es momento de cerrar filas, ya que los candidatos de oposición han privilegiado el atacar al Presidente de la República de forma lineal.

Esta semana se registraron varios candidatos por el Frente Amplio por México. Manuel Velasco recalcó que, de cada uno de dichos aspirantes, la única propuesta que han presentado es atacar al Ejecutivo.

También dijo que con el apoyo de los mexicanos le dará un nuevo impulso a la llamada Cuarta Transformación.

ESPECIAL

Registran a García Cabeza de Vaca

El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no asistió personalmente a su registro como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Va por México y su hermano Ismael realizó dicho trámite. Después de registrarlo y acompañado de la familia del ex gobernador, Ismael García Cabeza de Vaca, dijo que realiza los trámites correspondientes porque creemos en la lucha y democracia. Dijo que en breve, su hermano se presentará.

ESPECIAL

