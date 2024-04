Xóchitl Gálvez: “El país está ante dos opciones de Gobierno”

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que en las elecciones del próximo 2 de junio, los ciudadanos decidirán entre un Gobierno democrático y uno autoritario.

En un encuentro con simpatizantes, señaló: “nos estamos jugando algo muy importante, nos estamos jugando la unidad contra la división, nos estamos jugando un gobierno autoritario contra la democracia”.

Por otra parte, se comprometió a ponerle fin a la contaminación que afecta la Zona Metropolitana de Monterrey. “No me va a temblar la mano para aplicar las normas ambientales que se tienen que aplicar”, sostuvo Gálvez Ruiz.

Dijo que de ganar la Presidencia, quisiera que en la Corte no hubiera ni cuates, ni cuotas: “Que a la Suprema Corte de Justicia llegaran los mejores abogados, los más brillantes, los más capaces, los más comprometidos con la justicia, y que fuera producto de un proceso ciudadano, para que no estén al servicio del presidente, estén al servicio de los ciudadanos y defiendan a los ciudadanos en todo momento a la hora de impartir justicia”.

“A mí me gustaría que el fiscal general de la República fuera elegido mediante un proceso también totalmente a partir de talento, de capacidad y no de componendas políticas. Que los titulares del Inai tuvieran dientes, hoy son ciudadanos que no militan en ningún partido político”, declaró.