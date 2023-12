Aunque parece apresurado, aún tienes tiempo de darte esa escapada que tanto te mereces. Después de un año intenso de cambios, trabajo, altibajos, mereces una recompensa dándote un viajecito a tu lugar de ensueño. La aerolínea mexicana de ultra bajo costo, Viva Aerobus, ha puesto una oferta irresistible para que todos los viajeros se animen a viajar este diciembre.

Viva Aerobus ofrece vuelos baratos desde $85 pesos par viajar este diciembre o en enero 2024, ¡nada mejor que cerrar o empezar el año viajando! Esta promoción de vuelos baratos tiene tiempo limitado, ya que tendrás solamente hasta el 10 de diciembre para realizar tus compras en el sitio oficial de la compañía aérea.

Como siempre, no todo lo que brilla es oro, pero cuando de vuelos baratos se trata, no podemos "hacerle el fuchi" a la promoción. Ésta sólo aplica en vuelos sencillos y únicamente en la Tarifa Zero, lo que significa que tendrás que viajar únicamente con tu objeto personal.

Se entiende por objeto personal, un bolso, maletín, pañalera, porta-vestidos, porta-trajes o mochila pequeña que no exceda las medidas 45cmX35cmX20cm y que quepa perfectamente debajo del asiento frente a ti.

Te puede interesar: Con ofertas de viajes baratos, así operan los montaviajes

Asimismo, la oferta sólo aplica al costo de la tarifa base, por lo que el precio total incrementará por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), impuestos y servicios adicionales.

Los destinos más económicos a los que puedes viajar con esta promoción son los siguientes:

Ciudad de México (AIFA) a Ixtapa Zihuatanejo desde $85 pesos

Culiacán a Los Cabos desde $141

Guadalajara a Monterrey desde $119

Guadalajara a Puerto Vallarta desde $169