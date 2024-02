Solicitar una visa al gobierno de los Estados Unidos (EU) para poder ingresar al país es un trámite complejo que requiere de tiempo, recursos y ser objeto de una evaluación exhaustiva. Este camino puede verse afectado por algunos delitos cometidos del aspirante, tanto en territorio estadounidense como fuera de él, por ejemplo: haber sido deportado por estar de forma ilegal en esa nación.

De tal forma que, de encontrarse en este caso, el o la candidata requiere de un "perdón" del gobierno de los EU para poder solicitar una visa y volver a ingresar al país . Aunque el proceso se vuelve también difícil y engorroso. Pero ¿Cómo hacerlo? ¿De qué se trata?

Durante una entrevista hecha en el "Gusgri podcast", el excónsul Brent Hanson, quien laboró en el Departamento de Estado desde 2016, mencionó que no en todos los casos de una infracción se debe pedir "perdón", porque el factor tiempo cuenta mucho para este recurso .

"Por cruzar no hay castigo. Por presencia ilegal en los Estados Unidos, de 6 meses a un año, es un castigo de 3 años; de un año y más, es un castigo de 10 años; una deportación en la frontera, 5 años; una deportación dentro de los Estados Unidos, 10 años" , declaró el exagente.

Es decir, si han pasado más de 10 años desde la sanción, es probable que no necesite "perdón" . "Sólo tiene que calificar para la visa", dijo.

Además, agregó, que se debe considerar incluso el tipo de sanción o delito porque el que se fue sancionado. "Tiene que ser un crimen contra una persona o la propiedad de una persona", por ejemplo, un asalto o un robo.

Pero para otro tipo de crimen, normalmente, si no es contra una persona, por ejemplo, emborracharse, eso no trae un castigo como tal, aunque sí es motivo de preocupación para el oficial. "Sólo es convencer al oficial".

Desde luego, sentenció Hanson, entre más delitos existan en el registro de la persona, es más difícil que el oficial asigne una visa.

¿Qué es el "perdón" y cómo se hace?

El excónsul Brent Hanson compartió que como tal, el "perdón" no es un trámite que el o la candidata a la visa tenga que hacer en lo particular . En otras palabras, no se trata de un trámite especial, de hecho, el oficial consultar es quien lo solicita en nombre del o la aspirante , siempre y cuando se encuentre calificado para obtener la visa.

Es durante la entrevista de la visa que el solicitante debe pedir al cónsul el llamado "perdón" . Si el funcionario considera que tiene las condiciones para obtener la visa, él realizará el trámite ante el gobierno de los Estados Unidos.

Para avalarlo, el agente consular deberá tener en cuenta hace cuánto tiempo fue el delito, qué tan serio fue, qué daño y beneficio habrá para los EU si se otorga la visa a esa persona.

La petición se hace a Washington, D. C. y tarda aproximadamente entre uno y dos meses, concluyó Hanson.

OA