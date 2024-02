La nueva sede del Consulado de Estados Unidos (EU) en Guadalajara, ubicada en la colonia Monraz, en el poniente de la metrópoli, estará lista en el próximo verano. Así lo aseguró, en entrevista para este medio de comunicación, la cónsul Amy Scanlon.

Con dicho espacio, que atenderá hasta dos mil personas por día y que dispondrá de más ventanillas, se prevé agilizar los trámites para los mexicanos que buscan conseguir o renovar la visa y estadounidenses que viven en esta región del país.

“Estamos muy contentos con el progreso del nuevo Consulado y de los avances que han logrado los equipos de construcción. Será una mudanza emocionante. El edificio es muy moderno, muy impresionante, verde, y es una gran representación de nuestras relaciones con el Occidente de México”, destacó Scanlon.

Además, compartió que al tener un estacionamiento propio, se reducirá el impacto de los vehículos que circulen por esa zona tapatía. Otra característica del inmueble es que bajará el consumo de energía eléctrica y ofrecerá una experiencia distinta a los solicitantes.

“Tendremos un jardín, una plaza peatonal donde las personas podrán esperar. Será diferente el proceso, y esperamos que sea una atmósfera muy agradable para quienes nos visiten”, añadió.

Además, como parte del intercambio cultural que mantiene el Gobierno de EU con Jalisco y la región, el sitio se engalanará con representaciones artísticas que pongan de relieve los lazos entre ambas naciones.

“También vamos a ver un proyecto de recolección de agua de lluvia y vamos a usar sistemas eficientes de calefacción y enfriamiento”, agregó.

El pasado 7 de febrero, el Ayuntamiento de Guadalajara inauguró la rehabilitación de la glorieta Monraz, cuyas obras, que duraron siete meses, incluyeron la ampliación de la rotonda, la reducción de carriles y la renovación de vías en toda la zona aledaña. Esto también es un beneficio para las personas que acudan al Consulado.

Los vecinos resaltaron que con el remozamiento hay más áreas verdes y espacios para que los transeúntes puedan pasar el rato.

La cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, estuvo en las instalaciones de este medio de comunicación, en donde compartió las ventajas de la nueva sede. EL INFORMADOR/A. Navarro

Amy Scanlon tiene nuevos proyectos para la región

Como parte de su labor como oficial de carrera en el Servicio Exterior de Estados Unidos, Amy Scanlon llegó a Guadalajara para desempeñar una de las labores más importantes para su carrera: convertirse en la cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara.

Arribó a la ciudad en agosto de 2023 para desempeñar este nuevo cargo, que define como una responsabilidad mayor, luego de que su carrera ha estado enfocada en los asuntos políticos de los países a donde es enviada.

Como parte del Servicio Exterior de Estados Unidos, del cual forma parte desde hace 23 años, dejó su cargo como ministra consejera adjunta de Asuntos Políticos en la Embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi, India, y antes de ello fue consejera adjunta de Asuntos Políticos en la Embajada de Estados Unidos, en Grecia.

“Hoy decidí que quería una posición que me diera una variedad de responsabilidades, y porque no hay un lugar como Guadalajara, con tantas áreas tan interesantes y para aprender. Estoy muy contenta, y vamos a continuar trabajando y fortaleciendo la estrecha relación con los cuatro Estados”, destacó la cónsul sobre su nuevo cargo en el Estado.

Hoy tiene claros sus objetivos en Jalisco y en la región; dijo que junto a su equipo abordará distintos proyectos que van de la mano del embajador en México, Ken Salazar, como parte de su gestión diplomática en México, con el objetivo de crear una América del Norte segura y próspera.

“Estoy muy contenta de estar en Guadalajara, como ustedes saben, el Consulado cubre cuatro Estados: Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima. En mis primeros seis meses ya he visitado todos estos Estados, pues es muy importante conocerlos, conocer a las personas, para entender sus perspectivas, porque cada Estado es diferente, hay una cultura diferente en cada uno de ellos, y tengo mucha suerte en haberlos conocido todos ya”, celebró la cónsul.

Basado en ello es que, señaló Amy Scanlon, podrá establecer, en conjunto con todas las personas que conforman su equipo de trabajo, las prioridades compartidas con los socios de la región, entre ellos, el Gobierno estatal, los gobiernos municipales, las universidades, el sector privado y la sociedad civil.

“En general estoy muy contenta, porque desde mi llegada todas las personas con quienes me encuentro en mi trabajo y mi vida diaria me han dado una cálida bienvenida. Es impresionante que todos sean tan amables aquí. Me encanta su gastronomía, y he probado ya muchos tipos de comida, como menudo, churros, chilaquiles. Me encanta”, destacó la cónsul.

Así luce el nuevo Consulado de Estados Unidos en la ciudad. EL INFORMADOR/A. Navarro

Crece la aprobación y emisión de visas americanas

En 2023 se procesaron en todo México 2.3 millones de visas americanas en todos sus tipos para los ciudadanos mexicanos (la mayoría por turismo y negocios), de las cuales 500 mil fueron para jaliscienses.

Los 2.3 millones de visas producidas en 2023 fueron 58% más en comparación con el año fiscal de 2019, previo a la pandemia por el COVID-19. Se prevé que con todos los edificios nuevos que se construyen como parte de la representación de los Estados Unidos en México, se haga más eficiente el procesamiento de visas.

PRIORIDADES EN JALISCO

Fomentar el desarrollo económico y educación

Siguiendo los lineamientos establecidos por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la nueva cónsul en Guadalajara, Amy Scanlon, señaló que, entre las prioridades de acción, a través de la cooperación con los socios en la Entidad, además del fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad, también se encuentran el impulso del desarrollo económico para fomentar la inversión y el intercambio educativo entre las universidades locales y de Estados Unidos.

“Creo que hay muchas oportunidades aquí, y como en cualquier lugar en el mundo vamos a tener retos. He reconocido que aquí hay muchas áreas potenciales y, por ejemplo, he visitado ya varias universidades para discutir un poco sobre cómo podemos aumentar los intercambios y clases de inglés. Hay retos, porque siempre los hay, pero estamos trabajando juntos para ver cuáles son y cómo podemos aumentar las oportunidades sin enfrentar tantos obstáculos”, manifestó Amy Scanlon.

Explicó que en el área económica también ha identificado que Jalisco tiene potencial para sumar más inversión extranjera, a partir de la economía dinámica que ha establecido la Entidad. “Las posibilidades son muy grandes, y la clave es la colaboración y el reconocimiento, que son objetivos compartidos. Si no tenemos las soluciones tenemos que trabajar juntos para buscar caminos para lograrlos”, destacó.

En el caso de Jalisco y también relacionado al sector educativo, señaló que hace aproximadamente cinco meses se hizo la invitación a una delegación de representantes del Gobierno de EU y de distintas universidades del país vecino a nuestra ciudad, con el objetivo de conversar con las escuelas y el sector privado en materia de semiconductores, que son componentes fundamentales de la gran mayoría de los dispositivos electrónicos utilizados en la fabricación de, por ejemplo, computadoras y dispositivos móviles, y que han cobrado alta relevancia en la economía de los países.

“Queremos, y lo tenemos como otro objetivo compartido, fortalecer aún más nuestra ya fuerte cadena de suministros, y aquí en Guadalajara ya hay un muy buen ambiente para este tipo de proyectos. Vamos a continuar con este trabajo para ver si hay más que podamos hacer juntos, sean lazos con las universidades para la capacitación de fuerza de trabajo o algunas otras partes del proyecto que pueda impulsarse en Guadalajara”, celebró la cónsul Amy Scanlon.

Chapala y Puerto Vallarta son claves para la comunidad estadounidense

De acuerdo con la nueva cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, en la región (compuesta por Jalisco, Aguascalientes, Colima y Nayarit) viven más de 300 mil personas de nacionalidad estadounidense, siendo Chapala, Ajijic y Puerto Vallarta las localidades que albergan al mayor número, a quienes se les ofrecen servicios relacionados con sus pasaportes, residencias e información en general para mantenerlos al tanto.

Amy Scanlon y su equipo trabajarán de la mano con el embajador de EU, Ken Salazar. EL INFORMADOR

Suman colaboración para enseñar inglés a policías de Aguascalientes

Otra de las acciones que ya ha emprendido la cónsul Amy Scanlon, junto con su equipo, es el impulso de la capacitación en el idioma inglés para los elementos que integran la Policía Turística del Estado de Aguascalientes, el cual también forma parte de la región que atiende el Consulado Americano instaurado en nuestra ciudad.

En este sentido, señaló, se trabaja con la Universidad Tecnológica El Retoño, de aquella Entidad, para la ejecución de dicho programa, para así impulsar sus capacidades y aumentar sus habilidades en servicio de la ciudadanía y el turismo.

“Fue un programa con mucho éxito, y es un ejemplo de la colaboración, que en esta ocasión no sólo fue entre nosotros y la universidad, sino también con la Policía. Para mí este es un tipo de programa, de trabajo, que podemos replicar y todos están en acuerdo”, destacó.

Gregorio Mata Luna, encargado de Despacho de la Dirección Administrativa de la SSPE, señaló que para su institución este es un hecho de suma importancia, ya que les permite desempeñar su trabajo con herramientas extras, sobre todo en temporadas de alta afluencia turística local y extranjera.

Al mismo tiempo reconoció el método de enseñanza de la Universidad Tecnológica El Retoño, que cuenta con estándares internacionales.