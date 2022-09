Una joven quinceañera pidió recibir solo dinero a quienes asistieran a su fiesta de cumpleaños, y al parecer se le cumplió pues recibió más de 11 mil pesos, pero pese a que esto podría representar una buena cantidad de dinero para algunos, para ella no parece impresionarle mucho.

Esto sucedió con la joven Stefanny Ramos, una usuaria de TikTok de Hermosillo, Sonora que decidió mostrar a sus seguidores vestida con su vestido y corona, los regalos que había recibido después de su fiesta de XV años.

Es así como se puede ver que la joven abre poco a poco los regalos advirtiendo que ella solo había pedido dinero, por lo que al ir abriendo los sobres con billetes de 500 pesos y hasta dólares se le ve muy poca emoción a la joven.

Incluso, al abrir uno de sus regalos vio que era un billete de 500 pesos pero estaba algo roto a lo que la joven expresó “esto no vale” y lo lanzó.

En total, la joven recibió 11 mil 300 pesos y se podría leer una leyenda que decía “Estos regalos si me gustan” mientras mostrada los billetes mexicanos y dólares.

Su publicación rápidamente se hizo viral recibiendo en su mayoría comentarios que la tachaban de malagradecida por su poca emoción al ver tal cantidad de efectivo.

“La actitud de esta chica es lo peor”, “No es escuché un `gracias`”, “Se acepta, wey yo con 100 pesos soy feliz”, comentaron en la publicación de la joven.

Tras recibir estos comentarios, Stefanny publicó un nuevo video respondiendo "A mi desde chiquita me ha gustado traer dinero porque mi papá siempre me daba dinero y yo no ocupaba trabajar gracias a Dios, pero de todas formas decidía ganarme el dinero por mi propia cuenta y yo decía: 'pues si trabajo, tengo más dinero' y así yo trabajaba haciendo piñatas cuando estaba más chiquita", señaló la joven.

