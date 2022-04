Viral: Por esperar autobús debajo de "su árbol", mujer agrede a turistas (VIDEO)

Un grupo de turistas captó en video la agresión que sufrió por parte de una mujer, quien, asegura, decidió mojarles con una manguera supuestamente porque se habían refugiado del sol bajo la sombra de un árbol localizado afuera de su domicilio mientras esperaban un autobús en la ciudad de Colima en una escena que ya es viral.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 12 de abril en el cruce de las calles Ignacio Sandoval y Felipe Valle, en la ciudad de Colima, en donde a decir de una de las personas que esperaba que el autobús rumbo a Chiapas, la mujer había comenzado a agredirlas por refugiarse bajo uno de los árboles de la banqueta.

“No suelo subir nada a face, PERO ESTO!! Esto es una joyita jajajaja (sic)”, inicia en su publicación la usuaria Karla Romo, originaria de Villa de Álvarez y quien comparte una serie de videos del momento en que su grupo es rociado con agua en la vía pública con una manguera que la mujer sacó de su casa.

“Contexto: la señora se enojó porque estábamos esperando el camión en la banqueta con la sombra de su árbol", señala; "Al parecer la banqueta no es pública si no (sic) de "su propiedad". Al ver que no nos quitábamos (porque no había sombra en otro lado y porque nos lo pedía de forma muy grosera) entonces nos mojó con el pretexto de que tenía que regar la calle, a las 2pm de la tarde (sic) oiga jajajajaj”, relata.

En la serie de videos se aprecia como una de las turistas intenta agredir a la mujer del domicilio con un bastón en reacción a la actitud agresiva, sin embargo, es frenada por sus familiares mientras en la puerta del domicilio la mujer suelta la manguera y lleva sus manos al aire como preparándose para pelear.

“Vamos a quemarla en 'Face'”, dice una joven a la mujer con la manguera, quien le responde “No me quemes, te estoy diciendo que voy a regar” y procede a mojar al grupo; “Ocupas un psiquiátrico, vale”, le dice a una de las personas que la graba.

Ante la agresión con agua, el grupo dirige algunos insultos a la señora; “Pinche vieja menopáusica problemática”, le grita una persona a la distancia mientras amenazan con pedir una patrulla para que se lleve a la habitante del domicilio. Un tercer video grabado a bordo del autobús muestra a la mujer lanzando unos envases vacíos a la unidad, acto al que los turistas se preguntan “pero ni había envases ¿de dónde los sacó?”.

"Quedamos bien mojados y corridos pero felices porque ya nos vamos para Chiapas", concluye Romo en su publicación, la cual ha sido compartida casi 30 mil veces y acumula casi 10 mil reacciones desde el día de los hechos.

