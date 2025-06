El pasado lunes 2 de junio, Misael Galván, el joven frutero que fue víctima de una violenta agresión en Tehuacán, Puebla, reapareció en su tradicional punto de venta ubicado en la intersección de la avenida Independencia Oriente y la 25 Sur. Aunque aún presenta dolores físicos y usa un collarín, volvió al trabajo acompañado de su madre.

A pesar de las recomendaciones médicas que indicaban al menos 15 días de reposo, Misael decidió no interrumpir su jornada laboral. “No me puedo dar el lujo de quedarme en casa. Mi familia depende de este ingreso”, afirmó. Su realidad es compleja: su padre, enfermo de diabetes y sometido a hemodiálisis, no puede trabajar, lo que hace indispensable su labor como vendedor de fruta.

Durante el día, atendió con normalidad su motoneta adaptada como puesto ambulante, donde ofrece cócteles, cocos y aguas frescas. Muchos de los clientes llegaron gracias a las redes sociales, donde se compartió su historia y su horario habitual, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La agresión ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando Julio “N” y su hijo Gerson “N” (identificados como los presuntos responsables) lo atacaron físicamente hasta dejarlo inconsciente. Según testigos, los sujetos habrían reaccionado con violencia por la presencia de Misael frente a su negocio de refacciones. Desde entonces, ambos hombres se encuentran prófugos, y la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha logrado ubicarlos, pese a la presión pública y el alcance mediático del caso.

Con mucha #alegría y ganas de salir adelante, #Misael, el joven vendedor de frutas en #Tehuacán que fue agredido por una familia, ha vuelto a las #calles para seguir deleitando con sus frutas a toda la ciudad. ����



El reporte con mi compañero @MarcoAlonsoRos1 pic.twitter.com/02DFbEvK9B— Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) June 3, 2025

“No me siento seguro mientras trabajo, me da temor que me hagan algo mientras vendo”, reconoció Misael con sinceridad. Sin embargo, lejos de dejarse consumir por el resentimiento, expresó con claridad su postura: “El rencor es malo, solo hay que razonar y no actuar con enojo”, dijo, aunque también advirtió: “Si no se hace justicia, cualquiera va a pensar que puede hacer lo mismo en espacios públicos.”

Su regreso no pasó desapercibido. Decenas de personas acudieron a su puesto, muchas de ellas motivadas por el respaldo que ha recibido en redes sociales. “Hay que caerse para levantarse”, dijo con firmeza. “La gente me pedía que volviera a trabajar, y aquí estoy”, agregó, visiblemente agradecido por las muestras de apoyo.

BB