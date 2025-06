Una joven de 19 años, identificada como Tijana Radonjic, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el 28 de mayo mientras participaba en una grabación promocional en Budva, Montenegro. Radonjic, originaria de Novi Sad, Serbia, cayó desde una altura estimada de 50 metros al mar Adriático, luego de desabrochar su arnés en pleno vuelo durante una actividad de parasailing.

La adolescente había sido invitada a participar en la filmación de un video destinado a promover el turismo de verano en la Riviera montenegrina. De acuerdo con medios locales, aceptó volar sin costo como parte del intercambio por aparecer en la producción audiovisual, a pesar de no contar con experiencia previa en deportes aéreos.

En las imágenes captadas durante la sesión, se observa a Radonjic inicialmente tranquila mientras era equipada con el arnés y chaleco salvavidas. Sin embargo, una vez en el aire, comenzó a manipular los elementos de seguridad, aparentemente presa del pánico.

Testigos presenciales afirman que la joven gritó frases como "Déjame, tírame" y "Ayúdame" momentos antes de soltarse del equipo y precipitarse al agua. A pesar de la intervención inmediata de los equipos de rescate, Radonjic fue declarada muerta tras ser sacada del mar.

Según declaraciones a la prensa por parte del propietario de la empresa que ofrecía el servicio, “Estaba alegre y de buen humor antes del vuelo. Ella no mostró miedo a las alturas o a volar. No sabemos por qué se desabrochó el cinturón y el arnés y saltó. Supongo que no lo hizo conscientemente, sino en un momento de miedo incontrolable”.

Existe la posibilidad de que Radonjic se haya alarmado por creer que algo no funcionaba correctamente con el equipo, sin tener plena conciencia de la altitud a la que se encontraba. De acuerdo con reportes, la joven había recibido una inducción básica antes de realizar la actividad.

Las autoridades locales han iniciado una investigación formal para esclarecer las circunstancias del accidente, incluyendo la revisión técnica del equipo utilizado. Por el momento, los resultados de la autopsia no han sido difundidos.

La familia de Tijana ha rechazado de forma contundente cualquier especulación que sugiera que la joven podría haberse quitado la vida de manera intencional. En un emotivo mensaje compartido tras su fallecimiento, sus padres, Branka y Goran, escribieron:

"Nunca aceptaremos esto ni que te hayas ido", expresaron. "Permanecerás en nuestros corazones para siempre. Nuestro más valiente, te amamos infinitamente y te extrañaremos por siempre. Descansa en paz y que los ángeles te cuiden. Ahora eres uno de ellos".

