Viral: "Mi mamá me regañó por gritarle ratero a Peña Nieto, pero no me arrepiento", declara mujer que lo enfrentó en Italia

Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz fueron captados de un hotel de lujo en Roma, Italia, y una usuaria de Twitter difundió las imágenes al tiempo que le gritara "ratero" al expresidente; ahora declara que no se arrepiente de haberle gritado

Karen Villalobos comentó: "Yo estaba afuera del Hotel De La Ville esperando a Angelina Jolie y al elenco de 'Eternals' cuando vi a Enrique Peña Nieto parado y mi hermana me dijo 'es el ratero'".

La mujer aseguró que ingresó al hotel. "Peña Nieto se agarró la cabeza y se movió como diciendo 'me cacharon' nadie sabía quién era, porque no había mexicanos, pero todos querían saber quién era él", explicó.

Asimismo, la joven mencionó que se acercó a la puerta del hotel para poder tomarle fotos al exmandatario. "Yo me acerqué a la puerta y le tomé más fotos, cuando de repente llegó un taxi y ellos [Peña Nieto y su novia] se subieron".

Por ello, Karen y su hermana le gritaron "ratero" a Peña Nieto, pues detallaron que, a pesar de que ellas no están viviendo en México desde hace 31 años, saben lo que ha hecho y que por eso no va a México. "Mi hermana y yo le gritamos cosas aunque ninguna de las dos vivimos en México, pero sabemos lo que ha hecho y que por eso no va a México"

"Sé que deberíamos respetar a un presidente. De hecho mi mamá me regañó, pero la verdad no me arrepiento", añadió la usuaria.

Finalmente, la joven aseguró que el expresidente no iba acompañado de ningún escolta de seguridad. "Nada de seguridad. Solo me hizo algo con las manos, como un saludo, pero su novia le impidió que hiciera algo más. En el video se ve su gesto".

"Me sorprendió no verlo con seguridad, sino como una persona normal", concluyó Karen.

