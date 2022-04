Una mujer, apodada en las redes sociales como #LadyEscupitajo, causó revuelo en las redes sociales al ser exhibida en un video agrediendo a una guardia de seguridad de un fraccionamiento ubicado en el municipio de Metepec, en el Estado de México.

En las imágenes, se observa a Patricia "N" o #LadyEscupitajo reclamando a la guardia de seguridad por no permitirle el ingreso a la trabajadora doméstica. En el acto, la agresora propina cachetadas y escupitajos al rostro de su víctima, hechos ubicados en Residencial San Carlos, del municipio mencionado.

"¡Gorda asquerosa! ¿Dónde está mi muchacha?", se escucha gritar #LadyEscupitajo a la guardia, para luego acusarla de que su actuar es a propósito, con el fin de molestarla. "¡Eres una maldita desgraciada!", exclama, mientras un hombre de seguridad privada presencia la escena sin hacer nada.

Según testigos, a la empleada doméstica, una mujer mayor, no se le permitió el ingreso por una calle específica porque se encontraba en reparación, lo que causó malestar en su empleadora.

"No se me acerque y no me toca", refiere la guardia, pero la habitante del lugar se exacerba y nuevamente grita: "¡Estúpida!" Para luego escupirle en la cara y propinarle una cachetada. "¡Te vuelvo a escupir si quiero!", sentencia Patricia "N", como fue identificada luego del escándalo. Finalmente, vuelve a escupir a la elemento de seguridad.

Pero el escándalo no quedó ahí. La mujer también amedrenta a la trabajadora diciéndole: "¡Lo vamos a hacer personal hasta donde llegue! ¿Si sabes quién soy, verdad? ¿Sabes quién soy? Yo sí sé quién eres y has jodido y jodido, aun yo con COVID", se escucha gritar a la mujer y vuelve a escupir a la guardia.

El video se subió a las redes sociales y causó polémica entre los usuarios, que rápidamente identificaron a la mujer como Patricia "N" y muchos aseguraron que se trataba de una funcionaria pública.

La FGJEM inicia indagatoria contra #LadyEscupitajo

Luego de los hechos, en los que se vio involucrada #LadyEscupitajo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación.

De acuerdo al periódico El Universal, la agente de seguridad privada denunció a la agresora por lesiones, discriminación, peligro de contagio, tráfico de influencias y oposición a trabajos públicos.

#LadyEscupitajo no es funcionaria del Metepec

El Ayuntamiento de Metepec, en el Estado de México, rechazó que Patricia "N" sea funcionara pública.

Algunos usuarios identificaron a #LadyEscupitajo como "una activista por los derechos de las mujeres en la entidad", dando a conocer presuntas publicaciones suyas en redes sociales, hasta relacionarla como colaboradora de la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera.

#LadyEscupitajo amenaza con demandar a la guardia por daño moral

Desde una presunta cuenta de Twitter de Patricia "N", se dio a conocer que la mujer decidió demandar a la guardia de seguridad "por daño moral y llegaré a las últimas consecuencias, el asunto ya lo estoy tratando con el licenciado".

En el mensaje, arrecia los ataques al señalar a la guardia como "marrana" y "puerca", al tiempo que aseguró que desactivó todas sus redes sociales por el acoso mediático que sufrió, y aseguró que sufrió una agresión y ya había tenido altercados en el pasado con la mujer "por la envidia que genero", y agregó que "soy una persona pública tranquila, pero no soy así".

OA