Una joven de Nuevo León envió por dos años su currículum y no sabía por qué nunca le hablaban de algún trabajo hasta que se dio cuenta de que enviaba su lista del mandado.

"Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV, pero yo decía 'achis, por qué nadie me llama'. y nunca me respondieron NADA(sic). Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper".

"Descripción del puesto: Se necesita a alguien que pueda diferenciar el chile normal del morrón*Contratada*", "Lo peor de todo es que ningún trabajador de RH fue para responder algo como 'oye creo que te equivicaste' (sic)", "Por eso reviso mis archivos muy bien", escribieron algunos usuarios de Facebook.

