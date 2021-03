La diputada federal del PRI, Cynthia López Castro se volvió viral ayer, después de que subió a la tribuna de la Cámara de Diputados y ejemplificó lo que ocurriría al aprobar la reforma para el uso lúdico de la marihuana y la despenalización de hasta 28 gramos por personas mayores de edad.

La priista aseguró que se viene un aumento sin control y con productos altamente riesgosos, como son los comestibles, no nada más fumarla, si no comerla y dijo que si no lo saben al comer marihuana y pasar por el hígado su efecto se potencializa.

"Y como les dije, con tres mordidas de un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, de concentrado de THC, una persona podría estar en un viaje durante cuatro días, ¿eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que quieren?", preguntó.

¿Eso es lo que quieren?

¿¿Esoo es lo que quieeereen? ����



Dice la diputada Cynthia Iliana López Castro del PRI que con 3 mordidas de un panqué de chocolate con 550 mg de marihuana, una persona podría estar en un viaje de 4 días... y todo Twitter se emocionó �� pic.twitter.com/k0FZf9m9YC — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 10, 2021

Además, sacó una bolsita con 28 "churros de marihuana", que en realidad eran de orégano y dijo que, a partir de esta ley, eso es lo que van a poder consumir los adultos diariamente.

"Son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día, y si los hace, y si los hace de medio gramo, podrá consumir 56 churros en cada tienda.

"¿Por qué me refiero en cada tienda? Es como un cigarro y el alcohol. Yo puedo comprar alcohol en un Oxxo y luego ir a otra tienda y luego ir a otra tienda y luego ir a otra tienda. Lo mismo pasará con esos churros de marihuana.

"¿Así quieren? Yo nada más les digo algo, el día de mañana sus hijos que estén consumiendo les dirán: pero si tú la legalizaste cuando eras diputado, papá y mamá", indicó la priista.

En este mismo debate, Hirepan Maya Martínez, diputado de Morena, sacó una bolsa con hojas de marihuana, una hoja de arroz y preparó su "churro de mota" desde la máxima tribuna del país.

Mientras decía que es una ley histórica y marcará un parteaguas en la regulación, y esta ley pone a México ante un gran reto que es regular el cannabis, mientras mostraba su rama de marihuana.

"Muchos han venido aquí con su toquecito, yo estoy preparándome, para demostrar que es un discurso moral, para los que no los conocen… ".

"Van aquí afuera y se los consiguen, los traen para discutir sobre si sus hijos van a estar más expuestos o no a un toque, pero bueno…", dijo el diputado Hirepan Maya Martínez, mientras mostraba su "churro" de mota recién "ponchado" por él mismo.

OF