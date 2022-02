Bloquea a su amiga por ofrecerle trabajo en lugar de prestarle dinero por sexta vez

El apuro económico por el que atravesaba una mujer se convirtió en un momento viral luego de que la persona a la que recurrió compartiera en TikTok parte de una conversación en la que no le pareció que en lugar de prestarle dinero le ofreciera trabajo.

Al parecer la “amiga” de Emily, quien compartió en TikTok las capturas de pantalla, la buscó para pedirle dinero prestado para ayudarse con algunos gastos de su hija, pero no estaba dispuesta a trabajar por los 800 pesos que requería; la mujer terminó bloqueando a Emily tras su “inaudita” propuesta.

“Ola amiga keria ver si me volverías a prestar 800 pesos, Esqueeee la niña no tiene pañales ni leche y me peleee con el ángel (sic)”, le escribe Kassandra a Emily vía WhatsApp, quien le recuerda que aún no le ha pagado el adeudo anterior: “Si te los puedo prestar, pero anteriormente ya te he prestado y no me pagaste”, responde.

“Pues si tú quieres yo te puedo apoyar dándote trabajo en el negocio amiga”, le propone Emily, sin embargo, Kassandra le responde que ella no puede trabajar por tener que cuidar a su bebé y que “aparte trabajar eso no me gusta ami (sic)”. Pese a que la mujer le reiteró que le estaba ofreciendo una opción para no depender de alguien más para la manutención de su hija, y que además supuestamente la maltrata, Kassandra vio como un insulto la intención de su “amiga”.

“Pues no me estés dando opciones yo solo te hablé para ver si me ibas a prestar el dinero, no pero kkk te estés metiendo en mi vida. Y si tanto te preocupa que no te vaya a pagar mejor regálamelo al cabooos k a ti te va muy bien”, exige la mujer y continúa dirigiendo improperios a su examiga.

“A mira no sabía, kmo has cambiado té estás haciendo una muerta de hambre la vrd yo pensando k eras mi amiga”, insiste, a lo que Emily responde además que ya son cinco las ocasiones en que le ha prestado dinero sin que se le retribuyan o salden dichos adeudos.

Aún con la serie de insultos proferidos, Kassandra insistió una vez más pidiendo “aunque sea 500 pesos” para la leche de la bebé, recibiendo por respuesta que era bienvenida a trabajar en el negocio, invitación que rechazó con más insultos y la amenaza de bloquear a quien creía su amiga.

"Ya te dije que trabajo no kiero ami no me gusta eso y si no me vas a prestar no me estés haciendo perder mi tiempo pinché muerta de hambre,ya te olvidaste de donde saliste antes no tenías nada pero ahora solo kieres humillarme no kiero saber nada de ti nunka te voy a bloquekearrr (sic)", amenazó y cumplió.

En un video posterior Emily comparte una nueva conversación en la que su antigua amiga le exige que retire el video de TikTok y dirige una serie de amenazas, ahora por parte del padre de su bebé para que se ande con cuidado, pues “ángel es capaz de todo”, asegura la “afectada”.

@peirovemily Póngase a jalar mija que el dinero no cae del cielo. ♬ sonido original - ICE Music��

Rápidamente las reacciones de los usuarios llegaron a la segunda parte de la historia entre Emily, Kassandra y Ángel, de quien hicieron hincapié en que “Ángel es capaz de todo, menos de alimentar a su hija” y comentarios similares.