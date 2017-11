Van contra cinco ex funcionarios de Mario López Valdez

Cinco ex funcionarios del sexenio de Mario López Valdez son buscados por la fiscalía del estado, entre ellos los ex titulares de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, y de Turismo, Rafael Lizárraga Favela, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de sus cargos.

La vicefiscal general del estado, Nubia González Elizalde, informó que derivado de 13 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del estado contra servidores públicos, en seis de ellas se obtuvieron las órdenes de aprehensión.

La funcionaria explicó que la primera de estas órdenes ya fue ejecutada el martes pasado contra el ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, a quien el juez de Control le fijó fianza de un millón de pesos para seguir su proceso en libertad y le prohibió salir del estado.

A este ex servidor público, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas lo inhabilitó por ocho años y le fijó una sanción de 12 millones 977 mil pesos el pasado mes de septiembre.

La vicefiscal solicitó a la sociedad apoyo para la localización del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría; la ex directora administrativa de esa dependencia, María Alejandra Gil Álvarez; el director de Atención Médica, Jaime Otáñez García; el ex secretario de Turismo, Rafael Lizárraga, y el jefe del Departamento Administrativo de la misma dependencia, José Luis Martínez Romero.

