Valentina Gilabert narra el presunto ataque de la influencer Marianne N

Después de causar una gran conmoción al ser gravemente agredida el 5 de febrero por una influencer menor de edad en un complejo residencial de la alcaldía Álvaro Obregón, el nombre de la víctima, Valentina Gilabert, sigue sonando en las redes sociales.

A más de un mes después de la agresión, que la mantuvo siete días en terapia intensiva luchando entre la vida y la muerte, Valentina, ahora en proceso de recuperación, hizo una aparición pública y compartió lo ocurrido ese día.

La joven modelo contó por primera vez, en una entrevista para un medio de comunicación, lo que pasó minutos previos a recibir múltiples puñaladas por todo el cuerpo, según su relato, acudió al departamento de una supuesta amiga (Aitzane N).

Donde había otros dos jóvenes, que salieron a comprar cosas, en ese momento, cuando ella y su amiga se quedaron solas en el departamento, Aitzane N le pidió que la acompañara al baño, lugar en el que se quedaron varios minutos, tras salir Valentina fue atacada por Marianne N.

"Fue de inmediato, de hecho fue por la espalda. No, no traté de defenderme, traté de patearla, pero pues no podía hacer mucho", mencionó Valentina Gilabert.

Asimismo, ella aseguró que estuvo consciente durante y después del ataque: "Siempre estuve consciente. Al principio pensaba que era un sueño. O sea, no pensé que fuera real.

"No sé cómo explicarlo, realmente pensaba que lo que estaba viviendo no era real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando. Ya estando en la ambulancia, me acuerdo que le decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo; O sea, que ya no sentía que realmente me estaba muriendo", expresó la joven.

