Kanye West filtra canción con Peso Pluma y se vuelve tendencia

Kanye West volvió a ser tendencia en X y esta vez no fue por un comentario discriminatorio y polémico. El rapero y productor musical estadounidense filtró desde su perfil oficial una colaboración que habría hecho con Peso Pluma en la que se atrevió hasta cantar español. Esto generó una serie de reacciones sobre la publicación y su nombre se volvió tendencia dentro de la propia red social.

El tuit lleva el único texto de "Last breathe Peso Pluma Chorus" y el video de 2 minutos y 7 segundos es acompañado por una imagen de un rostro con la boca abierta mostrando una dentadura manchada de tinta negra en los dientes centrales.

Hace no mucho, Peso Pluma había sido visto en el estudio con Ye. En ese momento, muchos seguidores de ambos artistas esperaron música en colaboración de ambos. Especialmente tomando en cuenta el género del cantante tapatío. La combinación entre corrido tumbado y hip hop rap, generó mucha expectativa.

¿Qué dice la canción de Ye con Peso Pluma?

Esta es una transcripción de parte de la letra de la canción subida a X por parte de Ye:

“Bésame, mamá,Cómo tú sabes. Déjame, mamá. Cómo te gusta a ti. Bésame, mamá, cómo tú sabes. Déjame, mamá, cómo te gusta a ti. Te doy hasta mi último, último. Si me despierto voy a ver mi ID. I can do my everything sin problemas, noche tras noche.”

“(Inaudible) too much tequila I say as you want. Take my last breathe (inaudible). Sé lo que has dicho, no es cierto. Now look at the messy made. No quiero pelear tú dale. Take my last breathe (inaudible).”

“Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. No me dejes solo, si tú sabes que ya te di todo. Nos sumaron un chingo de fotos. Sé que a veces dicen que estoy loco. Toda la noche que llora, despierta estas horas.”

“Son todos los desmadres que tú... Okay, you win, bitch. You’re right. Take that at me. Taking my breathe away. Take that at me. Taking my breathe away.”

“Bésame mamá, cómo tu sabes, déjame, mamá como te gusta a ti.”

