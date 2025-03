Luisito Comunica lanza polémico mensaje sobre el caso Teuchitlán (VIDEO)

El influencer Luisito Comunica expresó su indignación ante la creciente violencia en México, criticando tanto la pasividad de las autoridades como la manera en que la sociedad ha normalizado estos hechos. En particular, se refirió al reciente descubrimiento de un crematorio clandestino y un sitio de entrenamiento de un grupo criminal en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula 33.6 millones de seguidores, el creador de contenido manifestó: "En México la violencia ya no nos sorprende". En su mensaje, Luisito destacó que los actos del crimen organizado y las desapariciones forzadas han sido parte de la cotidianidad del país durante décadas. “Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar muchísimo dinero mensualmente a los narcos para que no vayan a quemarle el negocio”, comentó.

El influencer hizo énfasis en la falta de sorpresa que generó el hallazgo en Teuchitlán, a pesar de su gravedad. “¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. ¿Pero sorprendernos? No realmente. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país”. Además, señaló que el descubrimiento no fue producto de investigaciones oficiales, sino del esfuerzo de colectivos ciudadanos que se han dedicado a buscar a sus familiares desaparecidos. “Tuvieron que ir a meter las narices para que esta coladera se destapara”, afirmó.

INSTAGRAM/luisitocomunica

Luisito también criticó la reacción de las autoridades tras el hallazgo. “Hace unos días les preguntaron a la presidenta y su respuesta fue la que muchos esperaban: ‘No, es que todavía no hay información confirmada, eso seguramente es de los presidentes pasados’, y se puso a decir nombres de otros políticos. Y así se lava las manos”.

Anticipando posibles críticas a su postura, aseguró que su mensaje no está dirigido a un solo gobierno, sino a todos los que han pasado. “Tristemente son todos los presidentes que hemos tenido. Todos son la misma basura”.

El creador de contenido mencionó que la violencia no es exclusiva de Jalisco, sino que se extiende por todo el país. Como ejemplo, mencionó la situación en Culiacán, Sinaloa, donde la población ha vivido una intensa ola de violencia en los últimos meses.

Luisito también recordó un ranking mundial que sitúa a cinco ciudades mexicanas entre las diez más peligrosas del mundo. Cerró su mensaje expresando su amor por México, pero también su dolor por la violencia que lo azota. “Yo amo México, amo ser mexicano, me siento orgullosísimo de vivir en estas tierras, y amo vivir aquí. Pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma. Es desgarrador y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición”.

Reacciones en redes sociales

El video superó los 300 mil “me gusta” y recibió alrededor de 7 mil comentarios en solo cuatro horas. Muchos seguidores manifestaron su apoyo y coincidieron con su mensaje. Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “Gracias por alzar la voz”, “Qué bueno que alces la voz por todos tus paisanos” y “Libertad de expresión, hablaste lo que muchísimos mexicanos pensamos”.

INSTAGRAM/luisitocomunica

Sin embargo, algunos expresaron preocupación por la seguridad del influencer. “No te metas en eso, Luisito. Tú sigue haciendo videos tranquilo. Eso es peligroso”, comentó un usuario. Otro añadió: “Me da un terror todo eso, deja eso para las autoridades”.

También hubo quienes exigieron mayor responsabilidad por parte del gobierno. “Ojalá los políticos se hicieran responsables de una buena vez y pongan manos a la obra en los puntos importantes: educación, seguridad, salud y justicia”. Además, algunos usuarios resaltaron la importancia de que figuras públicas hablen sobre estos temas. “Ojalá más influencers aprovecharan su exposición para dar visibilidad internacional de esto”.

ESPECIAL

El caso Teuchitlán

El 5 de marzo, familiares de desaparecidos del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron restos óseos calcinados en un rancho en Teuchitlán, a unos 60 kilómetros de Guadalajara. Testimonios apuntan a que el lugar operaba como un “centro de exterminio”, con crematorios clandestinos.

Este predio ya había sido intervenido en septiembre de 2023 tras enfrentamientos entre fuerzas federales y el Cártel Nueva Generación (CNG), aunque en esa ocasión las autoridades solo reportaron restos con exposición térmica. Posteriormente, la Fiscalía de Jalisco reconoció que las primeras investigaciones fueron insuficientes.

Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, calificó el hallazgo como “aún más perturbador” debido a que no se detectó en la primera inspección y exigió investigaciones transparentes.

En el rancho se encontraron habitaciones con maletas, ropa acumulada, artículos de aseo personal, libretas con información sobre armas y nombres, cartas, cartuchos percutidos y un altar dedicado a la Santa Muerte.

Desde octubre de 2023, colectivos han denunciado la existencia de al menos seis crematorios clandestinos en Jalisco. A nivel nacional, se han descubierto sitios similares. En La Bartolina, Tamaulipas, se exhumaron 500 kilogramos de restos humanos entre 2017 y 2021, lo que llevó al gobierno a catalogarlo como un “sitio de exterminio”.

Jalisco es la entidad con más desapariciones en México, con cerca de 15 mil personas no localizadas, dentro de un total de 124 mil 059 casos registrados en el país. La crisis ha desbordado los servicios forenses: en 2023, las morgues jaliscienses, diseñadas para albergar mil 287 cuerpos, recibieron más de 5 mil 400 cadáveres. A nivel nacional, se estima que hay 72 mil cuerpos sin identificar.

