Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, solicitó que el pleno de la Cámara Alta posponga la discusión y votación del dictamen que aumenta de seis a 12 el número de días de vacaciones para los trabajadores del sector privado en el primer año laborado (con un incremento progresivo de dos días por año hasta llegar a 20).

En un oficio dirigido al titular de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, el morenista planteó que se congele la presentación dos sesiones más, con la finalidad de abrir un espacio de mayor deliberación sobre los alcances de la iniciativa.

Ante la petición de Monreal Ávila, Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró el respaldo de su bancada al dictamen.

El dictamen, aprobado ya por ambas comisiones, sería presentado en las sesiones del Pleno de esta semana para primera lectura, lo que no sucedió entre otros motivos, por la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

"Nosotros estamos a favor de que se vote ya, pero si algún grupo parlamentario en afán de lograr mayor consenso, solicita una o dos semanas, a mí no me parece tampoco algo negativo, siempre y cuando verdaderamente sea este tiempo simplemente para generar ese consenso y que no sea una estrategia de aplazar. Si llega ese momento y no quieren votar, nosotros estaremos pidiendo que se vote. Que no quede duda, el PAN está a favor de ampliar las vacaciones de los trabajadores", expresó.

El senador panista señaló que posponer una o dos semanas la aprobación de la reforma no afectaría su entrada en vigor, que está planteada para el 1 de enero de 2023.

El pasado 29 de septiembre, este medio publicó que líderes empresariales de Jalisco aseguraron que la propuesta es positiva, pues permitirá incrementar la productividad.

En esa fecha, Nora Ampudia, académica de la Universidad Panamericana (UP), explicó que la productividad también se puede impulsar con un mejor ambiente laboral.

“Está demostrado que cuando el trabajador descansa más y se siente más relajado tiene mayor productividad”, dijo.