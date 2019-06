Uniforme neutro no influirá en orientación sexual, señalan profesores

Luego de que se anunció que en la Ciudad de México entrará en vigor el uniforme neutro en el siguiente curso escolar, autoridades educativas y académicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), señalaron que este cambio no debe mermar el rendimiento académico ni tampoco influir en los procesos de aprendizaje de los menores.

"En cuestiones de procesos de desarrollo, género y orientación sexual estamos muy desinformados. La sociedad debe entender que el vestir a un menor de cierta manera no va a influir en sus decisiones ni en su desarrollo educativo, y se está tergiversando una medida que responde a equidad de género y no a orientación sexual", aseguró Teresita Castillo León, profesora de la Facultad de Psicología de la UADY.

Informó que el anuncio de la aplicación del "Uniforme Neutro" en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, que permite el libre albedrío para que los estudiantes decidan si quieren usar falda o pantalón, ha generado una opinión negativa debido a la falta de información entre los ciudadanos.

La doctora y académica explicó que "esto no es arbitrario, no se está obligando a nada y no va a afectar psicológicamente -en concreto- a los niños. Los procesos de desarrollo se dan desde edades tempranas y la forma de vestir nunca ha influido en las decisiones de las personas", declaró.

Afirmó que es necesario verlo como una política pública que fomentará una educación sin prejuicios.

Castillo León sostuvo, entre otras cosas, que es sumamente importante para esta medida -que por ahora sólo se aplicará en la Ciudad de México- se pueda llevar a cabo, debe existir una tarea de información y educación adecuada, no sólo con los estudiantes, sino con padres de familia y profesores, dejando de lado prejuicios sin poner en duda la sexualidad o capacidad de los menores y así prevenir conductas de violencia.

"El problema es que lo están viendo como una imposición y no es así, es una opción el que un niño quiera usar falta o una estudiante prefiera ir con un pantalón. Lo único que se debe hacer es generar las campañas informativas adecuadas, acompañarlas con especialistas y así poder introducir en los ciudadanos procesos a los que no estamos habituados", subrayó para concluir.

