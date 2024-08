La desaparición siete órganos autónomos avanza en la Cámara de Diputados con la disposición que los legisladores aprobaron hoy viernes.

Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general , en la Comisión de Puntos Constitucionales, por 22 votos a favor y 17 en contra, el dictamen en materia de simplificación orgánica para desaparecer siete órganos autónomos .

Estos son:

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) La Comisión Reguladora de Energía (CRE) El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación

Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que es una mentira que la finalidad de la reforma sea lograr un ajuste en el presupuesto para reducir el gasto y cumplir con la austeridad, porque el costo de los órganos autónomos es mínimo, en comparación con lo que pierde Pemex.

Afirmaron que se trata de una venganza del Presidente López Obrador porque, por ejemplo, el INAI reveló presuntos actos de corrupción en su gobierno , en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y en la construcción del Tren Maya, que implica a sus hijos, por citar algunos.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) expuso que el INAI también contribuyó a difundir actos de corrupción en otros sexenios, como en los del ex presidente Vicente Fox (PAN) y el ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI).

"Se conocieron los escándalos de las toallas de Vicente Fox, gracias al INAI, se conocieron también los excesos de la casa blanca de Enrique Peña Nieto, pero se conocieron también los excesos y el robo descarado en Segalmex, se conoció también los viajes del jefe militar Luis Crescencio Sandoval, se conoció la casa Gris del hijo de López Obrador, se conoció la corrupción del clan de los López, del ejercicio de Bobby y Andy López Beltrán, corrompiendo la construcción del Tren Maya y beneficiando a los amigos, como Almícar Olán, eso es lo que realmente les duele, es una venganza personal del presidente", dijo.

Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) aseguró que la reforma constitucional propuesta por el Presidente López Obrador, no transgrede ningún tratado internacional que México haya firmado, como el T-MEC, derivado de las quejas de los embajadores de ambos países socios.

"Este dictamen, que hoy defendemos, no transgrede nuestras obligaciones internacionales, no viola el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo que buscamos es consolidar un gobierno verdaderamente eficiente, un gobierno que no dependa de órganos autónomos innecesarios, que solo duplican funciones y derrochan recursos del pueblo", dijo.

La diputada Laura Haro (PRI) coincidió en que la desaparición de los siete órganos autónomos que proponen Morena y sus aliados, responden al "capricho de una sola persona", y en realidad no genera un ahorro en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

"No andemos contando, ni diciendo mentiras, se habla de una supuesta intención de austeridad. El INAI, por ejemplo, que es el Instituto responsable de que a las personas se nos garanticen un derecho constitucional, que es el de la información, cuesta a los mexicanos mil millones de pesos, mientras que Pemex, nada más y nada menos, ha reportado pérdidas de 251 mil millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a hablar de ahorrar, solamente, en cada dos horas de lo que pierde Pemex, cada dos horas, es el costo del INAI", explicó.

A las 13:44 horas, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen en lo general, e inició la discusión de 75 reservas presentadas por los grupos parlamentarios.

