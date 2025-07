En pleno siglo XXI ya no hay excusas para no viajar en un enorme crucero —a excepción de que seas muy propensa a las náuseas o, que sí te importe no contaminar tanto, porque, sí es una verdad tremendamente incómoda, pero los cruceros son uno de los efectos colaterales más contaminantes del turismo—. Si esto, realidad, te importa muy poco, debes saber que puedes encontrar cruceros desde México o puertos cercanos con precios que inician en rangos muy accesibles.

Un ejemplo, cruceros de 5 días con salida desde Los Ángeles y visita a Ensenada o Catalina pueden costar desde 7 mil 248 pesos por persona.

Un itinerario más largo de 8 días, también saliendo de Los Ángeles y visitando Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta, tiene precios que empiezan en aproximadamente 23 mil 907 pesos, mientras otra ruta de 8 días similar parte desde 19 mil 550 pesos. Igualmente, un crucero de 8 días a Bahamas y costas mexicanas desde Puerto Cañaveral (Orlando) ofrece tarifas desde 11 mil 589 pesos.

Precios generales de cruceros en 2025

De acuerdo con el blog turístico, Mariel de Viaje, un viaje de 3 a 5 días en cabina interior puede costar entre 5 mil y 10 mil pesos; mientras que una cabina con balcón en ese mismo plazo puede rondar entre 12 mil y 20 mil; y una suite desde 25 mil hasta 35 mil.

Para trayectos más largos de 6 a 9 días, la cabina interior se ubica entre 10 mil y 20 mil, con balcón entre 20 mil y 30 mil y las suites rondan entre los 35 mil y los 45 mil. Sumando todo, un crucero económico de 5 a 8 días en cabina interior suele costar en 2025 entre 5 mil y 12 mil, dependiendo del puerto de salida —por ejemplo desde Los Ángeles o Galveston— y las promociones disponibles.

¿Adentro o afuera? ¿Viendo al mar o a la pared?

Si prefieres cabina con balcón, los precios normalmente se mueven entre 12 mil y 30 mil para viajes de una semana, mientras que una suite para esos mismos días podría costar en promedio 35 a 45 mil pesos.

Además, es relevante considerar que México ha pospuesto y reducido significativamente el cobro de impuestos para cruceristas en 2025. Un impuesto planeado de 42 dólares por pasajero fue reducido a solo 5 dólares, lo que contribuye a mantener bajos los costos de embarque y evita incrementos elevados para turistas que descienden en puertos mexicanos.

Viajar en crucero en 2025 dentro de rutas hacia y desde México es accesible: desde 5 mil en opciones muy básicas de corta duración, hasta 45 mil pesos en cruceros estándar y suites, dependiendo del tipo de camarote y duración. Para viajes más sofisticados o de lujo, los precios pueden ser considerablemente más altos, pero esas cifras no provienen directamente de ofertas en pesos mexicanos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO