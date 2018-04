Tomás Yarrington se declara "no culpable" de cargos en su contra

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró "no culpable" de los once delitos de los que se le acusa en Estados Unidos, entre ellos extorsión, narcotráfico y fraude, y se reafirmó el dictamen de detención sin fianza.

Ante el magistrado Ronald Morgan de la corte federal del distrito sur de Texas, en la localidad de Brownsville, el ex priista estuvo acompañado de su nuevo abogado de oficio, Carlos Monárrez, según se extrae de las minutas judiciales de la aparición del ex gobernador consultadas por este diario.

Tras negar su culpabilidad en los delitos de los que se le acusa, el juez procedió a analizar la situación de detención de Yarrington Ruvalcaba. El juez desestimó una moción de la defensa para postergar la audiencia para analizar la condición de arresto.

Según las minutas de la vista judicial, el juez estimó, tras revisar el informe de la Agencia de servicios de pre-juicio y los argumentos del abogado defensor, que "no hay condición o combinación de condiciones que puedan asegurar de forma razonable la aparición del defendido en próximos procesos de la corte", por lo que dictaminó rechazar cualquier opción de libertad bajo fianza, al menos por el momento.

El juez Morgan dejó abierta la posibilidad de que si hay algún cambio en la "información" de Yarrington, la defensa podría pedir a la corte la opción de dictaminar una fianza para que el ex gobernador pudiera salir tras el pago del monto designado.

Antes de cerrar la presencia ante el juez, se recordó al ex gobernador tamaulipeco que "cuando sea capaz de contratar a un abogado" privado -y por tanto dejar de estar de ser defendido por un letrado de oficio nombrado por la corte- deberá no solo avisar de ese caso, sino además pagar los costes acarreados hasta entonces.

NM